Brett Favre fait à Aaron Rodgers le « meilleur » compliment après avoir battu le record de tous les temps des Packers

Brett Favre vient de faire l’éloge d’Aaron Rodgers. Dimanche, Rodgers a égalé le record de passes de touché de Favre en tant que membre des Packers de Green Bay avec 442. Favre, qui était le quart-arrière des Packers de 1992 à 2007, est apparu sur Sirius XM Radio cette semaine pour décrire à quel point Rodgers est formidable.

« Aaron va battre tous les records s’il continue à jouer. Il est meilleur maintenant qu’il ne l’a jamais été et ne montre aucun signe de ralentissement… », a déclaré Favre. « Qu’il aille dans une autre équipe ou non, il va rendre celui avec qui il joue tellement meilleur. C’est juste un meneur de jeu prolifique. Probablement, le meilleur meneur de jeu que je pense que nous ayons jamais vu. »

« Probablement, le meilleur meneur de jeu que je pense que nous ayons jamais vu. » Temple de la renommée QB @BrettFavre sur @AaronRodgers12 l’égalant pour le plus grand nombre de passes de touché de l’histoire des @Packers. https://t.co/pYR3argBJI REGARDER👇 | #Emballeurs | #GoPackGo pic.twitter.com/qZDaiyGqGB – Radio SiriusXM NFL (@SiriusXMNFL) 20 décembre 2021

L’une des choses que Favre aime chez Rodgers est sur le point de faire les bons lancers de manière cohérente. « Il ne prend jamais de mauvaises décisions et il ne fait jamais de mauvais lancers. Il semble juste qu’il soit toujours à l’heure. Il est toujours précis et il choisit toujours le bon gars (à qui lancer). Je suis sûr qu’il y a des moments où il a choisi le mauvais gars, mais vous ne le sauriez pas. Parce qu’il le fait fonctionner.

Rodgers, qui est devenu les Packers à partir du QB en 2008, battra probablement le record le jour de Noël lorsque les Packers accueilleront les Cleveland Browns. Cette semaine, Rodgers a parlé de l’impact que Favre a eu sur lui et la NFL.

« J’ai beaucoup d’amour pour Favrey », a déclaré Rodgers, selon Ryan Wood de Packers News. « Et, encore une fois, beaucoup de gratitude pour le temps que j’ai pu passer à le regarder. Peu de jeunes quarts-arrières ont la chance d’aller dans une équipe avec un Hall of Famer au premier tour dans la même pièce, et de regarder et apprendre pendant trois ans. »

Favre et Rodgers ont eu des carrières similaires. Les deux ont mené les Packers à un titre au Super Bowl et les deux ont remporté le prix NFL MVP à trois reprises. Favre est membre de l’équipe All-Decade des années 1990 tandis que Rodgers est membre de l’équipe All-Decade des années 2010. Alors que Rodgers est à égalité avec Favre sur la liste des passes de touché de tous les temps des Packers, il a encore du chemin à faire pour rattraper Favre sur la liste de tous les temps de la NFL. Favre a lancé un total de 508 passes de touché avec les Packers, les Jets de New York et les Vikings du Minnesota.