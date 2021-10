Brett Favre rembourse 600 000 $ dans une affaire d’aide sociale au Mississippi

JACKSON, Mississippi – Le joueur à la retraite de la NFL, Brett Favre, a remboursé 600 000 $ en argent social de l’État qu’il a accepté pour des discours où il n’a pas comparu, mais le procureur général de l’État pourrait poursuivre Favre s’il ne paie pas les intérêts dus sur le montant, le Mississippi a déclaré mercredi l’auditeur.

Le vérificateur Shad White a déclaré que Favre avait payé les 600 000 $ au bureau du vérificateur cette semaine. White a envoyé une lettre à l’ancien quart-arrière des Green Bay Packers le 12 octobre exigeant 828 000 $, soit 600 000 $ plus 228 000 $ d’intérêts.

Sur les 228 000 $, White a déclaré: « S’il ne paie pas dans les 30 jours suivant notre demande, l’AG sera responsable de l’exécution du paiement des intérêts devant le tribunal. »

Favre ne fait pas l’objet d’accusations criminelles, mais l’ancien directeur du département des services sociaux du Mississippi, John Davis, et d’autres personnes ont été inculpés dans l’une des plus importantes affaires de détournement de fonds de l’État. Des allégations de dépenses abusives ont été révélées au début de 2020 lorsque Davis et cinq autres ont été inculpés.

White a déclaré en mai 2020 que Favre, qui vit dans le Mississippi, avait remboursé 500 000 $ sur les 1,1 million de dollars d’aide sociale qu’il avait reçus pour plusieurs discours de non-présentation. Favre a été payé par le Mississippi Community Education Center, un groupe à but non lucratif dont l’ancien chef fait partie des personnes en attente de jugement.

Brett FavreAP

Dans une publication sur Facebook lorsqu’il a remboursé les premiers 500 000 $, Favre a déclaré qu’il ne savait pas que l’argent qu’il avait reçu provenait de fonds d’aide sociale. Il a également déclaré que son organisme de bienfaisance avait fourni des millions de dollars à des enfants pauvres du Mississippi et du Wisconsin.

Le 12 octobre, White a exigé que plusieurs personnes et organisations remboursent 77 millions de dollars d’argent de l’aide sociale mal dépensé destiné à aider les habitants de l’un des États les plus pauvres du pays. Avec les intérêts, la demande a bondi à 96 millions de dollars. Cela comprenait l’argent demandé à Favre.

White a émis les demandes environ deux semaines après qu’un cabinet de CPA basé dans le Maryland a publié un rapport indépendant sur la façon dont le département des services sociaux du Mississippi a dépensé l’argent fédéral de 2016 à 2019 via l’assistance temporaire aux familles nécessiteuses. Le rapport a trouvé près de 41 millions de dollars en « coûts contestés » pour des éléments tels que les voyages et les programmes de soutien aux athlètes collégiaux.

White a exigé la totalité des 96 millions de dollars de Davis et la majeure partie du Mississippi Community Education Center et d’une autre organisation à but non lucratif, Family Resource Center. Davis a quitté le ministère des Services sociaux en juillet 2019.

Les personnes inculpées avec Davis étaient l’ancien lutteur professionnel Brett DiBiase; ancien employé du ministère des Services sociaux, Latimer Smith; Nancy New, qui a été directrice du Mississippi Community Education Center et de New Learning Resources; son fils Zach New, qui a été directeur général adjoint du centre d’éducation ; et Anne McGrew, comptable pour le centre d’éducation.

DiBiase a plaidé coupable en décembre à un chef d’accusation de fausse déclaration. Il a déclaré dans des documents judiciaires qu’il avait soumis des documents et reçu le paiement intégral pour le travail qu’il n’avait pas terminé. Il a accepté de payer 48 000 $ en dédommagement et sa peine a été différée.

McGrew a plaidé coupable le 11 octobre à une accusation de complot en vue de commettre un détournement de fonds pour son rôle dans l’affaire. Elle attend la condamnation et a accepté de témoigner contre d’autres.

Davis, Smith, Nancy New et Zach New ont tous plaidé non coupables et attendent leur procès devant un tribunal d’État.

Nancy New et Zach New ont également été inculpés d’accusations fédérales, ont plaidé non coupable et attendent leur procès.

Le Mississippi Community Education Center, opérant sous le nom de Families First for Mississippi, a reçu plus de 44 millions de dollars de subventions gouvernementales de la mi-2014 à la mi-2018, selon les déclarations de revenus des organisations à but non lucratif. Les montants ont atteint 12,9 millions de dollars et 26,7 millions de dollars au cours des deux dernières années, car Davis a externalisé une grande partie des dépenses d’assistance temporaire du Mississippi aux familles nécessiteuses au groupe.