Brett Gardner a sorti l’embrayage et Aroldis Chapman a fermé à merveille

Le jardinier Brett jardinier des Yankees de New York frapper un single RBI dans le neuvième et Chapman d’Aroldis un arrêt spectaculaire a été marqué.

Grâce à un match serré entre les Mules du Bronx et les Orioles de Baltimore, où le lanceur partant de Nestor Cortes Jr. a dominé en lançant 6 manches, 1 point et 11 retraits au bâton, son jeu avec le plus de retraits au bâton tout au long de sa carrière dans la MLB.

Chad Green a accordé un coup de circuit de deux points d’Austin Hays. qui a tiré deux circuits, alors qu’il en a également ajouté un à Nestor Cortes Jr, en un mot accusé d’infraction en conduisant les trois points pour les Orioles de Baltimore.

En neuvième manche, Tyler Wade et Gleyber Torres ont frappé quelques simples pour ouvrir la manche, Gary Sánchez a raté et ils ont fait un double vol de buts, laissant les troisième et deuxième avec Brett jardinier au bâton.

Cette base volée à Tyler Wade a forcé le champ intérieur défensif des Orioles à se rapprocher du terrain, aidant Gardner à monter au-dessus de l’arrêt-court être un coup sûr et les deux porteurs de ballon à marquer.

GAME OVER Chapman fait le travail ! pic.twitter.com/8RqkBg4XTk – Talkin’ Yanks (@TalkinYanks) 16 septembre 2021

Brett Gardner dans l’embrayage ! Bonne bousculade tout autour! Les Yankees prennent les devants pic.twitter.com/JbuSKZyOfg – Talkin’ Yanks (@TalkinYanks) 16 septembre 2021

Le match a été laissé entre les mains d’Aroldis Chapman avec le score de 4-3 au-dessus des Mules, il est entré en retirant un frappeur et en retirant les deux suivants, sans permettre les coups sûrs, les marches ou les courses, marquant un autre arrêt.