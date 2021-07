Brett Gardner en difficulté réussit un gros circuit dans la victoire des Yankees .

Les blessures ont forcé la main des Yankees avec Brett Gardner. La maladie a conduit à une apparition de retour pour le voltigeur de 37 ans à sa 14e saison au sommet de l’ordre des frappeurs.

Et mardi soir, dans une victoire de 6-4 sur les Phillies, cela a payé.

Avec deux retraits en cinquième, Gardner a donné l’avantage aux Yankees pour de bon. Il a allumé une balle rapide d’Aaron Nola au premier lancer, la balle échappant de justesse au gant d’un Bryce Harper bondissant dans le court porche du champ droit. Selon BaseballSavant.com, il avait une moyenne au bâton attendue de 0,050. En d’autres termes, c’était un spécial stade.

Gardner et les Yankees le prendront avec plaisir. C’était son premier circuit en juillet et seulement son quatrième cette saison. Ce n’était que son deuxième coup sûr extra-base ce mois-ci et il a cassé un dérapage de 4 pour 34. Cela a donné l’impulsion à une solide performance offensive de cette gamme de sauvegardes aux sauvegardes alors que les Yankees ont gagné pour la troisième fois en quatre matchs à la sortie de la pause des étoiles malgré un certain nombre d’absences importantes de joueurs clés.

Brett Gardner a réussi un coup de circuit en solo lors de la cinquième manche de la victoire 6-4 des Yankees sur les Phillies.EPA

Clairement sur ses dernières jambes, Gardner n’était pas censé être un joueur de tous les jours cette saison. Son rôle prévu était celui de voltigeur supplémentaire. Mais blessure sur blessure à une variété de voltigeurs n’a donné aux Yankees aucun autre choix. Gardner a dû jouer.

Les résultats n’ont pas été ce que les Yankees souhaitaient. Il connaît la pire saison de sa carrière à travers 79 matchs et 204 au bâton, coupant un horrible .191/.307/.296 avec un lamentable .613 OPS.

Mais Gardner peut toujours donner un représentant au bâton. C’est pourquoi il s’est hissé à la première place du classement mardi lorsque LeMahieu a été rayé. En cinquième manche, il a montré qu’il restait encore un peu de vie à sa batte.