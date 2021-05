Brett Giroir se moque à tort de l’orientation du masque du CDC comme politique ⋆ 10z viral

Brett Giroir est l’ancien tsar des tests de Covid sous l’administration Trump, et jugé par son vendredi matin sur Fox & Friends, il est également un critique virulent de la gestion par l’administration Biden de la pandémie mondiale – et du directeur actuel du CDC, le Dr. Rochelle Walensky.

En cause: l’annonce jeudi du CDC selon laquelle les directives sur les masques ont été considérablement allégées pour les citoyens qui ont été complètement vaccinés. Hôte Fox & Friends Will Cain et Giroir ont convenu que si l’annonce était une bonne nouvelle, il n’y avait aucune science à la base de la décision d’assouplir formellement les lignes directrices, une affirmation qui a volontairement ignoré la déclaration d’ouverture de Walensky qui citait spécifiquement les découvertes scientifiques qui ont conduit aux nouvelles lignes directrices.

Cain et Giroir ont frappé à plusieurs reprises l’administration Biden, suggérant que la seule raison pour laquelle le guidage du masque a été assoupli pour les personnes entièrement vaccinées était due à la pression politique, et Giroir a même affirmé qu’il n’y avait aucune science à l’appui de cette décision.

Quiconque a regardé le briefing de Covid sait que c’est faux, car le directeur du CDC Walensky a cité trois études récemment publiées, une d’Israël publiée dans le Journal of the American Medical Association ou JAMA, et deux des États-Unis, toutes deux publiées dans le CDC’s Morbidity and Mortality Weekly rapporte que tous montrent que les vaccins Covid-19 fonctionnent.

«En Israël, plus de 5 000 agents de santé ont démontré une efficacité de 97% du vaccin contre les symptômes et de 86% contre une infection asymptomatique. Aux États-Unis, les vaccins étaient efficaces à 90% contre toute infection chez près de 4 000 professionnels de la santé et à 94% contre les hospitalisations dues au covid-19 dans une évaluation menée dans 24 hôpitaux de 14 États », a-t-elle déclaré.

(À ce stade de la lecture de l’article, vous devriez entendre Thomas Dolby proclamant «Science!» en arrière-plan.)

Le Dr Walensky a poursuivi en notant comment le CDC accumule des données sur l’efficacité de nos vaccins autorisés contre les variantes circulant dans ce pays avant de montrer des diapositives illustrant des études publiées la semaine dernière seulement qui démontrent l’efficacité des vaccins contre les variantes courantes en circulation aux États-Unis. (La science!)

Alors pour récapituler. Giroir et Cain se sont moqués du Dr Walensky et du CDC pour ne pas s’appuyer sur la science dans leurs nouvelles lignes directrices, même si elle a présenté de nombreuses études scientifiques récentes en faisant son annonce.

