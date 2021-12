Brett Kavanaugh est une source anonyme, comme l’a révélé le rédacteur en chef du Washington Post

Le journaliste lauréat du prix Pulitzer et icône du Watergate, Bob Woodward, était prêt à dénoncer Brett Kavanaugh comme source anonyme pour un livre qu’il a écrit il y a des décennies lors de la confirmation controversée de la Cour suprême de justice, mais il en a été dénoncé, a rapporté le New York Times.

Woodward voulait éliminer le fait qu’en 1999, lorsqu’il a écrit le livre « Shadow: Five Presidents and the Legacy of Watergate », Kavanaugh était un avocat de l’équipe de l’avocat indépendant Ken Starr alors qu’il enquêtait sur le président Clinton.

« État de l’Union 2020 » par la Maison Blanche est marqué sous CC PDM 1.0. Pour afficher les conditions, visitez https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/

Si Woodward avait annoncé cela, cela aurait contredit ce que Kavanaugh lui-même avait dit au Post en 1999.

Selon le NY Times :

« 775234142CS145_Dr_Christine » de Ninian Reid est sous licence CC BY 2.0. Pour afficher une copie de cette licence, visitez https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

M. Woodward avait l’intention d’exposer M. Kavanaugh parce que le juge avait publiquement nié – dans une lettre énervée en 1999 au Post – un compte rendu de l’enquête de Kenneth Starr sur le président Bill Clinton qu’il avait lui-même, confidentiellement, fourni à M. Woodward pour son livre. (M. Kavanaugh a été avocat dans l’équipe de M. Starr.)

Selon le Times, Woodward était prêt à démasquer Kavanaugh en octobre 2018, mais a déclaré que le rédacteur en chef du Washington Post, Martin Baron, l’avait dissuadé d’éviter une mauvaise presse pour lui-même et pour le journal.

Woodward n’a jamais publié la révélation.

Kavanaugh, tristement célèbre, a ensuite été accusé d’inconduite sexuelle par plusieurs femmes du lycée et du collège dans les années 1980, puis confirmé par le Sénat lors d’un vote houleux de 50-48.

Woodward devrait publier un autre livre le 15 septembre. Celui-ci se concentrera sur l’administration Trump, comprendra des entretiens avec le président et sortira sept semaines seulement avant les élections de 2020, a déclaré l’éditeur Simon & Schuster.

Woodward avait précédemment publié un livre en 2018 sur la Maison Blanche de Trump intitulé « Fear: Trump in the White House », pour lequel Trump a refusé d’être interviewé.

Woodward est devenu connu pour ses reportages d’investigation pendant le Watergate et pour avoir protégé sa source principale, connue sous le nom de « Gorge profonde » pendant des décennies.

Des années plus tard, en 2005, l’ancien directeur adjoint du FBI, William Mark Felt, a finalement confirmé qu’il était la source de Woodward.

Le message Brett Kavanaugh est une source anonyme, comme l’a révélé l’éditeur du Washington Post, est apparu pour la première fois sur TPL News.

Lien source