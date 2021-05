Brett Kavanaugh veut-il se venger? [With Comment by John] ⋆ 10z viral

C’est le titre de cet article dans l’Atlantique par McKay Coppins. Si Kavanaugh veut se venger, ce serait compréhensible étant donné la façon dont les démocrates et d’autres à gauche l’ont traité. Ce serait encore plus compréhensible si Kavanaugh lisait la tentative insultante et condescendante de Coppins de le psychanalyser.

Je recommande de sauter la première partie de l’article – les informations sur «le jeune Kavanaugh» et «la banlieue de Kavanaugh». Cependant, je pense que la partie sur Kavanaugh sur la Cour suprême vaut la peine d’être lue.

Et je suis d’accord avec les conclusions de Coppins selon lesquelles (1) Kavanaugh n’est pas pour se venger et (2) il est plus susceptible de suivre la voie du juge en chef Roberts que de rejoindre le bloc conservateur fort ou (le pire des cas) de tomber sur l’orbite. du juge Kagan qui, selon Coppins, l’a courtisé.

Je fonde la seconde de ces croyances non pas sur la psychologie, comme semble le faire Coppins, mais plutôt sur l’idée que la voie Roberts est plus conforme à la philosophie et au tempérament de Kavanaugh que les deux autres cours.

Comme tous les autres juges, Kavanaugh mérite d’être considéré comme sa propre personne. Il serait malheureux que son traitement par les démocrates et la gauche nous fasse penser à lui comme étant moins que cela.

JOHN ajoute: Si j’avais été traité par les démocrates comme Brett Kavanaugh, je les baiserais chaque fois que je pourrais. Mais il est sans aucun doute un homme meilleur que moi. Malheureusement.