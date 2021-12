Brett Oppenheim dit que Jason aimait Chrishell plus que quiconque malgré sa séparation

Lire du contenu vidéo

Jason Oppenheim et Chrishell Stause sont tous les deux de retour sur le marché, et bien que certains fans de « Selling Sunset » doutent que la relation ait jamais été réelle … Le frère jumeau de Jason dit que c’était réel et vraiment sérieux.

Brett Oppenheim quittait sa célèbre agence immobilière le Sunset Tuesday lorsqu’il a rejeté les rumeurs selon lesquelles Jason et Chrishell ne faisaient que simuler une relation pour promouvoir la saison en cours de l’émission. Au lieu de cela, il dit: « Mon frère et Chrishell s’aiment plus que Jason n’a probablement aimé qui que ce soit. »

Comme nous vous l’avons dit, les partenaires de « Vente » ont annoncé mardi qu’ils étaient l’appeler quitte, 5 mois après avoir commencé à sortir ensemble… une relation que Brett a publiquement soutenue dès le premier jour. Lorsque Chrishell a publié pour la première fois des photos de leur escapade européenne romantique, a commenté Brett … « Je t’aime Chrishell. Merci d’avoir rendu mon frère heureux. »

La rupture est encore fraîche, mais il est convaincu qu’ils s’aimaient vraiment. Quant à savoir pourquoi ils se sont séparés – Brett était plutôt maman, mais Jason lui-même a laissé entendre que c’était peut-être parce que seul l’un d’entre eux voulait avoir des enfants.

Son article de rupture sur IG a déclaré: « Bien que nous ayons des désirs différents concernant une famille, nous continuons à avoir le plus grand respect les uns pour les autres. »

La semaine dernière, Chrishell nous a dit la hauteur n’a pas d’importance dans une relation quand nous lui avons demandé ce qu’elle pensait de sortir avec un homme plus petit — après Tom Holland et Zendaya pesé sur le double standard.

Elle nous a dit que la chimie était bien plus importante que la taille, et n’a jamais laissé entendre qu’il y avait des problèmes au paradis pour Jason et elle. Hé, beaucoup de choses peuvent changer en une semaine.