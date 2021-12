Brett Oppenheim et Tina Louise de Sunset se séparent

« Bien que Chrishell et moi ne soyons plus ensemble, nous restons les meilleurs amis et nous nous aimerons et nous soutiendrons toujours », a écrit Jason dans un article, avant de faire allusion à la raison pour laquelle ils se sont séparés. « Bien que nous ayons des désirs différents concernant une famille, nous continuons à avoir le plus grand respect les uns pour les autres. »

Chrishell a semblé confirmer la motivation de la scission dans son propre message plus tard dans la journée. L’alun de Dancing With the Stars a déclaré: « Jason était et est mon meilleur ami, et à part nos idées pour la famille qui ne sont finalement pas alignées, le respect et l’amour que nous avons les uns pour les autres ne changeront pas à l’avenir. »

Elle a noté que « les hommes ont le luxe du temps que les femmes n’ont pas » lorsqu’il s’agit d’avoir des enfants.

Chrishell a ajouté: « J’espère vraiment avoir un jour une famille et les décisions que je prends à ce stade sont dans cet objectif en tête. Merci pour la gentillesse et le soutien à ceux qui comprennent. »

Il semble qu’il n’y ait pas de rancune de tous les côtés, mais la table des fêtes des Oppenheim pourrait être plutôt vide cette année.