Brett Phillips bat de justesse le tag pour une RH rapide à l’intérieur du parc

Brett Phillips est un homme rapide.

Lors du match de lundi entre les Rays de Tampa Bay et les Orioles de Baltimore, Phillips a eu l’un des circuits les plus proches à l’intérieur du parc que vous ayez jamais vus grâce à sa vitesse époustouflante sur les chemins de base. En fin de sixième, Phillips a frappé le ballon au champ central gauche, séparant les voltigeurs des Orioles et rebondissant au bas du mur.

Grâce au temps de suspension ridicule du ballon et au rebond fortuit sur le mur, Phillips était en bonne voie pour terminer troisième au moment où les Orioles ont récupéré le ballon. À partir de là, la vitesse de Phillips l’a porté le reste du chemin alors que Baltimore a relayé le ballon dans le champ intérieur pour le tag à domicile, qu’il a battu dans un jeu bang-bang au marbre.

Voici comment l’incroyable séquence d’événements s’est déroulée.

🚨 @ Brett_Phillips8 à l’intérieur du parc 🚨 pic.twitter.com/brNZbgr4EV – MLB (@MLB) 17 août 2021

Si le lancer à la maison avait été un peu plus en direction de Phillips sur le chemin de la base, il y a une réelle possibilité que les Orioles aient pu le faire sortir. Au lieu de cela, des accessoires complets à Phillips ici pour sa vitesse fulgurante autour des bases pour sortir un home run à l’intérieur du parc sur de la pure compétence, sans aucune erreur ni incident du côté de Baltimore.

Juste un incroyablement bien exécuté et bien géré au bâton par Phillips.