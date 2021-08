Brett Redfearn, ancien responsable de la SEC, quitte ses fonctions de vice-président des marchés des capitaux chez Coinbase

in

Des sources associées à l’affaire assurent que la sortie de Redfearn était par décision de Coinbase, qui va désormais concentrer ses ressources dans le domaine de la finance décentralisée (DeFi).

Brett Redfearn, un ancien fonctionnaire qui travaillait pour la Securities and Exchange Commission des États-Unis, a quitté son poste de vice-président des marchés des capitaux pour Coinbase fin juillet.

La nouvelle intervient quelques jours seulement après que Brian Brooks, qui dirigeait le Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC) des États-Unis sous Donald Trump, a démissionné de son poste de PDG de Binance.US, une aile de la bourse internationale particulièrement dédiée. au marché américain.

Selon un rapport publié par le Wall Street Journal, la sortie de Redfearn est intervenue fin juillet dernier, en pleine incertitude sur le marché de la monnaie numérique sur le statut juridique applicable aux crypto-monnaies et le respect de la réglementation en vigueur par les tokenisés. actions.

Cas similaire à Brooks sur Binance.US

Ce qui est particulièrement frappant, c’est l’historique limité de Redfearn au sein de l’équipe Coinbase, depuis que le manager a officiellement rejoint la société fin mars de cette année, quelques jours avant que la société ne lance la cotation de ses actions à la bourse américaine.

En tant que tel, Redfearn a duré environ quatre mois dans son rôle, similaire au temps de Brooks dans son rôle de PDG de Binance.US. Dans ce cas, Coinbase a gardé ce qui s’est passé dans un profil bas, donc l’information a été révélée dans l’interview menée par le Wall Street Journal, les raisons qui ont motivé le manager à quitter son poste au sein de la bourse sont encore inconnues.

Cependant, certaines sources connaissant l’affaire ont assuré que le départ de Redfearn était motivé par un changement de stratégie au sein de Coinbase, ils laisseraient donc de côté la direction des titres tokenisés pour pousser davantage la demande de DeFi existant parmi sa grande base d’utilisateurs.

Coinbase et ses plans d’expansion

Bien que cela puisse être interprété comme un changement de priorités pour Coinbase, la vérité est que la bourse a travaillé sur ses plans d’expansion, annonçant plusieurs changements importants ces derniers mois.

Récemment, Coinbase a annoncé l’intégration d’Apple Pay en tant que mécanisme de paiement pour ses clients, garantissant que Google Pay sera en route une fois certains problèmes en suspens résolus.

Auparavant, Coinbase a signalé une augmentation du volume des opérations commerciales associées à Ethereum (ETH), la deuxième monnaie numérique avec la plus grande capitalisation boursière, pour laquelle les investisseurs qui opèrent via sa plate-forme sont plus intéressés.

