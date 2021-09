Brevan Howard s’aventure plus profondément dans la crypto; Nouvelles embauches et lancement d’une nouvelle division appelée BH Digital

Actualités Bitcoin

Brevan Howard s’aventure plus profondément dans la crypto en faisant une nouvelle embauche et en lançant une nouvelle division appelée BH Digital

Le fonds spéculatif de grande envergure prévoit d’augmenter ses investissements privés et de capital-risque dans la cryptographie et «d’étendre considérablement» son exposition aux crypto-actifs.

Le fonds spéculatif Brevan Howard a embauché Colleen Sullivan, directrice générale de la branche numérique de la société de trading CME Digital, pour diriger ses investissements privés et de capital-risque sur le marché des crypto-monnaies.

Sullivan présidera également le comité d’investissement pour une nouvelle stratégie axée sur la cryptographie, selon le communiqué de la société. Le PDG de Brevan, Aron Landy, a déclaré :

« Les antécédents exceptionnels de Colleen dans la réalisation d’investissements très fructueux dans le domaine de la crypto-entreprise seront extrêmement bénéfiques pour les clients de Brevan Howard et soulignent l’engagement de la société à étendre rapidement sa plate-forme et ses offres de crypto-monnaies et d’actifs numériques. »

Brevan Howard Asset Management a enregistré 2020 comme sa meilleure année depuis que le fonds spéculatif a commencé à investir il y a environ deux décennies, et il semble qu’il envisage de déployer ces fonds sur le marché de la cryptographie.

Le fonds lance une nouvelle division commerciale, BH Digital, pour gérer et « élargir considérablement » son exposition aux crypto-actifs.

Célèbre pour ses paris sur les tendances macroéconomiques, Brevan est le dernier fonds spéculatif de haut niveau qui s’enfonce plus profondément dans le trading de crypto.

Selon un rapport annuel de PriceWaterHouseCoopers, le total des actifs sous gestion des fonds spéculatifs crypto dans le monde a environ doublé pour atteindre 3,8 milliards de dollars en 2020, contre 2 milliards de dollars l’année précédente.

“Ce qui était initialement considéré comme une mode semble maintenant devenir une structure plus permanente du paysage financier… .

