08/03/2021 à 21:09 CEST

Carles Rosell

Été curieux à Gérone. Pas de déplacement à Manchester, ni avec le traditionnel tournoi de la Costa Brava. Rien de cela. La Ligue commencera plus tôt que jamais. Le samedi de la semaine prochaine, jour 14, à son tour de recevoir Amorebieta avec les premiers points en jeu. Avant, l’équipe de Michel graisse la machine en attendant des renforts et aussi l’annonce d’une issue pour débloquer la masse salariale. Pendant ce temps, certains jeux sont tombés et d’autres sont à l’ordre du jour. Les deux suivants arrivent ce week-end et consécutivement. Samedi, il rend visite à Nàstic et un jour plus tard, l’équipe reçoit le Barça B. Les derniers tests pour confirmer si l’amélioration offerte il y a quelques jours contre la Costa Brava est une réalité ou non.

Pour rompre un peu avec la dynamique habituelle, Gérone entame aujourd’hui un petit rallye dans les installations de la PGA Catalunya de Caldes de Malavella. Les 27 footballeurs cités par le staff technique qu’il dirige Michel Ils séjourneront à l’hôtel Camiral et s’entraîneront à La Vinya, avant de s’installer à Tarragone pour commencer le week-end.

Plus maintenant Jonatan dubassin, qui enchaîne son deuxième prêt consécutif, cette fois pour renforcer l’UD Logroñés. Dès l’équipe première, il y a les gardiens Jean Charles Oui Ortolá. aussi avec les défenseurs Bernardo, Mojica, Juanpe, Junca Oui Crâne; les média Terrats, Samu Sáiz, Aleix García, Valery, Jairo, Diamanka, Gumbau Oui Sarmiento; ainsi que les avants Stuani, Zeballos, Sylla Oui Bustes. Au-delà du numéro 25, les jeunes de la base seront représentés par Ibrahima Kébé, Arnau, Gabri, Ureña, Pau Víctor, Artero Oui Ferraresi. Ce dernier, propriété de City, s’entraîne avec Gérone dans l’espoir de trouver une équipe.