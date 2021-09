Brevet iMac en verre bombé accordé ; superbes rendus tiers

Au début de l’année dernière, Apple a déposé un brevet pour un design iMac en verre incurvé, l’une des illustrations suggérant également que le même design pourrait être utilisé pour un écran et une station d’accueil pour un MacBook.

Ce brevet a été délivré aujourd’hui…

Nous avons fait rapport sur l’application à l’époque.

Apple se rapproche de plus en plus de son ambition déclarée de concevoir l’iPhone comme une seule dalle de verre, mais une nouvelle demande de brevet suggère qu’au moins certains concepteurs de l’entreprise partagent la même ambition pour l’iMac.

Une variante géniale montre même comment elle pourrait permettre au MacBook Pro de se connecter à l’iMac, une conception qui pourrait également fonctionner pour un futur écran Apple. […]

Comme d’habitude avec les brevets Apple, il est rédigé dans les termes les plus larges possibles et permet soit un clavier physique et un ou plusieurs trackpad(s), soit des virtuels.