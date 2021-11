BREVETS, BIODIVERSITÉ ET PROPRIÉTÉ GÉNÉTIQUE

par Joseph P. Farrell, Étoile de la mort de Gizeh :

Sur ce site Web et dans les vidchats de nos membres, un certain nombre de lecteurs et contributeurs d’articles se sont demandé dans quelle mesure une forme de vie synthétique brevetée place un privilège sur un individu qui peut, consciemment ou non, la consommer. Eh bien, si vous avez des doutes quant à la réponse ultime à cette question et jusqu’où M. Globaloney et ses « technoapparatchikcrats » ont l’intention d’aller, consultez l’article suivant partagé par VS :

Plan mondial exposé : la prise de contrôle de tout le matériel génétique sur Terre

Comme le note l’article, le « plan » a été présenté lors d’une conférence parrainée par les Nations Unies (qui d’autre ?) connue sous le nom de Commission Brundtland, qui a ensuite été publiée par Oxford University Press (qui d’autre ?), sous le titre Our Common Future.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

L’article vaut la peine d’être lu dans son intégralité, en particulier parce qu’il met l’accent sur l’hypocrisie des élites mondiales et des entreprises lorsqu’elles expriment leur préoccupation pour « l’environnement » :

La conférence de Rio a proposé la question, que peut-on faire pour sauver le monde d’un développement excessif qui cause la pollution, le réchauffement climatique, la perte de forêts tropicales, etc. La réponse était que plus de développement était nécessaire et par les mêmes acteurs qui détruisaient auparavant les habitats et pillaient les nations. En d’autres termes, plus de développement était nécessaire pour effacer les effets du développement précédent. Brundtland a convaincu l’ONU que cela avait un sens, et il a ensuite été adopté comme « l’ordre du jour du 21st siècle » en 1992.

Mais vient alors la question cruciale :

D’autres ont vu à travers la fumée et les miroirs. Deux chercheurs et auteurs environnementaux ont noté dans leur livre, The Earth Brokers : « Le libre-échange et ses promoteurs en sont venus à être considérés comme la solution à la crise écologique mondiale. »[3] Ils n’auraient pas pu être plus directs : « Nous soutenons que la CNUED a précisément stimulé le type de développement industriel qui est destructeur pour l’environnement, la planète et ses habitants. Nous voyons comment, à la suite de la CNUED, les riches deviendront plus riches, les pauvres plus pauvres, tandis que de plus en plus de la planète est détruite dans le processus.[4] En 2021, ce résultat est on ne peut plus clair : les riches sont hors du commun, les pauvres sont dans les gouttières et la planète et ses systèmes économiques sont en lambeaux. Comment on est venu ici?

La réponse est étonnante :

« Ni Brundtland, ni le secrétariat, ni les gouvernements n’ont élaboré de plan pour examiner les pièges du libre-échange et du développement industriel. Au lieu de cela, ils ont rédigé une convention sur comment ‘développer’ l’utilisation de la biodiversité grâce aux brevets et à la biotechnologie.[5]

Notez le mot à la mode « biodiversité ». Ce terme clé est le cœur conceptuel d’un raisonnement élégamment exposé dans l’article :

« La diversité des espèces est nécessaire au fonctionnement normal des écosystèmes et de la biosphère dans son ensemble. Le matériel génétique des espèces sauvages contribue pour des milliards de dollars par an à l’économie mondiale sous la forme d’espèces végétales améliorées, de nouveaux médicaments et médicaments et de matières premières pour l’industrie.[6] Le développement spécifique de la biodiversité est vu au chapitre 6, Espèces et écosystèmes : ressources pour le développement : « Les espèces et leur matériel génétique promettent de jouer un rôle croissant dans le développement, et une puissante justification économique émerge pour renforcer les arguments éthiques, esthétiques et scientifiques en faveur de leur préservation. La variabilité génétique et le matériel génétique des espèces apporter des contributions à l’agriculture, la médecine et l’industrie vaut plusieurs milliards de dollars par an… Si les nations peuvent assurer la survie des espèces, le monde peut espérer des aliments nouveaux et améliorés, de nouveaux médicaments et médicaments, et de nouvelles matières premières pour l’industrie.[7] Plus loin, Brundtland déclare : « De vastes stocks de diversité biologique sont menacés de disparition tout comme la science se penche sur la façon d’exploiter la variabilité génétique grâce aux progrès du génie génétique… Ce serait en effet une triste ironie si, au moment même où les nouvelles techniques de génie génétique commençaient à nous permettre d’examiner la diversité de la vie et d’utiliser les gènes plus efficacement pour améliorer les conditions humaines, nous regardions et trouvions ce trésor malheureusement épuisé.[8] Conclusion n°1 : Le mot « biodiversité » est expliqué comme signifiant « ressources génétiques ». Les gènes doivent être exploités et utilisés plus efficacement qu’ils ne le sont dans leur état naturel. Pour en revenir à The Earth Brokers, les observations des auteurs fournissent un témoignage oculaire de ce qu’ils ont réellement vu au sommet de la CNUED et de la Convention sur la biodiversité : « La convention assimile implicitement la diversité de la vie – les animaux et les plantes – à la diversité des codes génétiques, pour lesquels lire les ressources génétiques. Ce faisant, la diversité devient quelque chose que la science moderne peut manipuler. Enfin, la convention promeut la biotechnologie comme étant « essentielle pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité ».[9] S’il y a le moindre doute quant à l’objectif, ils concluent par cette déclaration époustouflante : « Le principal enjeu soulevé par la Convention sur la biodiversité est la question de la propriété et du contrôle des ressources biologiques diversité… la principale préoccupation était de protéger les industries pharmaceutiques et biotechnologiques émergentes.[10]

Notez donc les étapes de la « logique » : (1) la diversité génétique des espèces de la planète est nécessaire à sa survie ; (2) cette « biodiversité » est une source de grande richesse ; (3) cette richesse peut être augmentée par la « manipulation scientifique » de cette diversité ; (4) que la manipulation scientifique soulève à son tour « la question de la propriété et du contrôle de la diversité biologique ; et cela signifie à son tour que (5) les industries pharmaceutiques et « biotechnologiques » devraient être protégées.

Lire la suite @ GizaDeathStar.com