Breville Barista Touch a mis en évidence un coût caché d’une maison intelligente

Autrement intitulé : Comment avoir une maison intelligente m’a amené à passer une fois et demie plus que prévu sur une machine à café Breville Barista Touch.

J’adore les gadgets. J’aime particulièrement les appareils intelligents pour la maison. Pour moi, ils combinent des avantages pratiques indéniables, une commodité et un attrait pour les gadgets. Même ma petite amie, qui n’a aucun intérêt pour les gadgets, a été conquise par la plupart de nos technologies de maison intelligente.

Mais il y a des coûts cachés pour être un des premiers à adopter ce qui est encore une technologie relativement avant-gardiste – à la fois financière et autre…

Les coûts financiers

Il y a l’évident, bien sûr : les appareils domestiques intelligents ne sont pas bon marché, surtout si vous les achetez à un stade précoce, avant que la concurrence croissante et les économies d’échelle ne les ramènent à un niveau plus abordable.

Mais il y a d’autres coûts financiers impliqués dans le fait d’être un adopteur précoce avec un goût pour les technologies les plus récentes et les plus performantes. Le principal d’entre eux pour moi est que cela m’oblige à enfreindre ma règle numéro un pour acheter des choses chères : acheter la bonne chose une fois.

Pendant des années, cela a été mon principe directeur. Ce que beaucoup de gens font, c’est acheter quelque chose de relativement bon marché, puis décident qu’ils en veulent un meilleur, et parfois décident plus tard qu’ils en veulent un encore meilleur que cela. Le résultat final est qu’ils achètent ce qu’ils auraient dû acheter en premier lieu, plus un ou deux autres modèles. J’ai toujours essayé d’éliminer les intermédiaires et d’acheter ce qui me rendrait heureux pendant des décennies.

Cela a fonctionné pour la hifi. Cela a fonctionné pour les écouteurs. Cela a fonctionné pour les appareils ménagers. Cela a même fonctionné pour les vélos.

Mais vous ne pouvez pas faire cela avec la technologie en général – et la technologie de la maison intelligente en particulier – parce que (a) les choses ne sont tout simplement pas conçues pour durer, comme elles l’étaient autrefois et (b) la technologie s’améliore tout le temps, donc acheter le meilleur article aujourd’hui n’est pas une protection contre la convoitise d’un meilleur un peu plus tard.

Exemple : les aspirateurs robots. J’en ai aimé un que j’ai suffisamment examiné pour l’acheter lorsque l’unité d’examen est revenue. À l’époque, c’était le modèle le plus sophistiqué. Trois ans plus tard, les dernières machines se vident d’elles-mêmes, ce qui représente une énorme amélioration de la commodité (regardez cet espace pour un examen).

Coûts en temps et en frustration

Si vous pouvez acheter des produits entièrement HomeKit, la configuration est théoriquement simple. Mais tout ce que nous voulons n’est pas disponible avec le support HomeKit, et les procédures de configuration peuvent être obscures.

Tout ce qui m’oblige à ouvrir une application, à commencer le processus de configuration, puis à basculer mon iPhone sur un point d’accès Wi-Fi généré par l’appareil lui-même avant de revenir à l’application, me fait toujours mal au cœur. Je ne pense pas me souvenir d’une seule occasion où cela a fonctionné pour la première fois, et dans le pire des cas, vous pouvez finir par parcourir la boucle quatre ou cinq fois, pour finalement la faire fonctionner en sacrifiant une chèvre.

Une fois que cela fonctionne, il se peut que cela ne le reste pas. La technologie de pointe n’est pas toujours fiable, surtout lorsqu’un réseau sans fil est impliqué. Parfois, le correctif sera simple, comme le redémarrage d’un concentrateur. Plus fréquemment, cependant, il faudra supprimer un élément du kit de l’application et le configurer à partir de zéro.

Un effet plus insidieux

Une fois que vous avez commencé à emprunter la route de la maison intelligente, vous ne voulez pas vraiment vous arrêter. D’accord, je n’ai pas vraiment envie d’arrêter, mais ne vas pas me dire que c’est juste moi…

Cela peut même affecter les technologies domestiques non intelligentes, ce qui a motivé cette pièce.

J’ai récemment décidé de remplacer une petite machine à café basique à dosettes par une machine à café en grains. J’avais un ami amateur de café italien pour me conseiller. Elle m’a montré celui qu’elle a, qui est une machine manuelle de haute qualité avec des fonctionnalités professionnelles comme la micro-mousse réglable, et j’ai failli l’acheter. Sauf …

Il y avait un autre modèle, identique dans les capacités réelles de fabrication du café, mais avec des boutons et des cadrans remplacés par un écran tactile. Le Breville Barista Touch, vendu au Royaume-Uni sous la marque Sage.

Vous pouvez choisir parmi une gamme de types de boissons, comme un latte ou un long black, et il prendra en charge tous les paramètres de cette boisson. Si vous avez des préférences particulières pour des choses comme la dose de café ou le niveau de mousse, vous pouvez programmer jusqu’à huit de vos propres boissons, leur donner leurs propres noms et icônes, puis obtenir exactement ce que vous voulez en appuyant sur un seul écran bouton.

Le Breville Barista Touch était une fois et demie le prix du tout aussi performant Breville Barista Express.

Ce n’est pas vraiment une technologie de maison intelligente au sens où j’utiliserais normalement le terme. Il n’y a pas d’application et elle ne peut pas être contrôlée par Siri. Il y a même une bonne raison de ne pas choisir ce modèle : j’ai des amis avec des machines manuelles Breville/Sage qu’ils ont depuis 20 ans, alors que les chances que l’écran tactile dure aussi longtemps semblent plus minces.

Mais je l’ai acheté quand même. Maintenant, bien sûr, mon désir de gadget s’est déclenché – mais un autre facteur était qu’une machine entièrement manuelle semblait un peu déplacée dans une maison intelligente. Donc je blâme totalement cela.

Où en êtes-vous avec votre propre parcours de maison intelligente ? Veuillez partager vos propres expériences dans les commentaires.

