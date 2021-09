Brewers’ Burnes et Hader se combinent pour un record de la MLB, 9e sans frappeur

in

L’as de Milwaukee Corbin Burnes s’est associé au releveur Josh Hader pour lancer le neuvième record de baseball sans coup sûr cette saison, battant une marque établie lorsque les lanceurs ont commencé à lancer par dessus en 1884 alors que les Brewers battaient les Indians de Cleveland 3-0 samedi soir.

Burnes (10-4) a retiré 14 frappeurs avec 115 lancers en huit manches, réalisant un match parfait en septième tout en maîtrisant les Indiens, qui n’ont pas été touchés pour la troisième fois en 2021. Cette fois, c’était par Burnes – qui est devenu un concurrent de Cy Young alors que les Brewers s’enfuient avec le NL Central – et Hader, l’un des meilleurs fermeurs du jeu.

Cleveland est la première équipe à ne pas avoir été touchée trois fois la même année – toutes avec le partant Zach Plesac (10-5) sur le monticule.

Le droitier Burnes était en contrôle dès le début, retirant 11 de ses 14 premiers frappeurs sur des prises et retirant les 18 premiers dans l’ordre. Après avoir fait marcher Myles Straw pour commencer le septième, le joueur de 26 ans a franchi le huitième grâce à une capture en plongeon du voltigeur de centre Lorenzo Cain sur le paquebot d’Owen Miller.

La foule du Progressive Field a hué lorsque Hader est entré en neuvième. Il a maîtrisé Oscar Mercado, le retirant au début de la manche. Ensuite, le joueur de premier but Jace Peterson est entré en territoire des fausses balles pour faire un attrapé pour le deuxième retrait.

Hader a mis fin au non-frappeur en faisant battre Straw à un pas dans la terre. Les Brewers ont pris d’assaut le terrain pour partager des câlins et des high-fives avec une victoire emblématique lors de leur saison d’emballement.

Juan Nieves a lancé le précédent sans frappeur des Brewers le 15 avril 1987 à Baltimore.

La recrue de l’Arizona Tyler Gilbert avait lancé le plus récent coup sûr des majors le 14 août, et les Cubs de Chicago ont lancé le seul effort combiné précédent le 24 juin. Les autres coups sûrs cette saison ont été lancés par Joe Musgrove de San Diego (9 avril ), Carlos Rodón des White Sox de Chicago (14 avril), Wade Miley de Cincinnati (7 mai), Spencer Turnbull de Detroit (18 mai) et Corey Kluber des Yankees (19 mai).

La plupart de ces pierres précieuses ont été lancées avant que la MLB ne réprime l’utilisation de substances étrangères collantes par les lanceurs fin juin.

Les sans-frappeurs de Miley et Rodón ont tous deux été opposés aux Indiens, tout comme un sans-frappeurs en sept manches de Tampa Bay le 7 juillet qui ne comptait pas officiellement dans le livre des records de la Ligue majeure de baseball. Madison Bumgarner de l’Arizona a également inscrit un match sans but en sept manches lors du deuxième match d’un programme double à Atlanta le 25 avril.

Les Brewers ont complété ce morceau d’histoire trois jours après que la recrue du Minnesota Joe Ryan a retiré les 19 premiers frappeurs des Indiens dans une victoire de 3-0 au Progressive Field.

Plesac n’arrivait pas à comprendre qu’il était du mauvais côté de trois sans-frappeurs. Avant samedi, Jim Perry était le seul partant de l’histoire du baseball à voir son adversaire lancer un coup sûr trois fois au cours d’une carrière avant samedi.

“Je ne sais même pas si cela a du sens pour moi”, a déclaré Plesac. “C’est fou. Je ne sais pas si c’est moi ou quoi.”

Plesac a accordé trois points, deux mérités, en six manches.

Les Brewers ont marqué deux fois en première manche sur un doublé produit par Christian Yelich et un ballon sacrifice d’Omar Narváez. Milwaukee a porté le score à 3-0 en deuxième lorsque Rowdy Tellez a doublé Daniel Vogelbach à domicile.

Tellez a ressenti une douleur au genou droit lors de l’exécution des buts et a quitté le match.

DANGER DE PORROISE

Peterson est revenu à l’action après avoir été frappé par une fausse balle au bras gauche mercredi dans l’abri à domicile contre Philadelphie. Le manager Craig Counsell a déclaré que Peterson avait été touché carrément par un coup de bâton d’un joueur des Phillies, mais que le ballon avait manqué de peu de toucher son coude.

SALLE DES FORMATEURS

Brasseurs: RHP Brandon Woodruff (symptômes pseudo-grippaux) ne fera pas son départ prévu dimanche après être tombé malade à l’hôtel de l’équipe. Counsell a déclaré que Woodruff “a perdu du poids à cause du virus”, repoussant sa prochaine sortie à mercredi à Detroit.

Indiens : RHP Shane Bieber (entorse à l’épaule droite) a lancé une séance d’enclos des releveurs avant le match et sera évalué dimanche. Le directeur par intérim DeMarlo Hale a déclaré que le lauréat en titre du prix AL Cy Young pourrait commencer une mission de réadaptation dès mardi.

SUIVANT

Brewers: LHP Eric Lauer (5-5, 3,18 ERA) commencera au repos régulier dans la finale de la série de trois matchs, remontant d’une place dans la rotation pour remplacer Woodruff. Le produit originaire du nord-est de l’Ohio et de l’État du Kent n’a jamais affronté les Indiens.

Indiens : RHP Aaron Civale (10-3, 3,25 ERA) effectue son deuxième départ depuis qu’il a passé 77 jours sur la liste des blessés avec une entorse du troisième doigt à la main droite. Civale a accordé un point en 4 manches 2/3 à son retour, s’inclinant contre les Twins le 7 septembre.