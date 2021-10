Brewster et la mise à jour Roost détaillée dans Animal Crossing Direct

Image : Nintendo

Animal Crossing Direct d’aujourd’hui a fourni quelques mises à jour intéressantes, y compris l’ajout clé qui a été confirmé en septembre. Le Roost et Brewster s’ouvrent dans le Musée à Animal Crossing: Nouveaux Horizons, arrivée le 5 novembre.

Le Roost avait l’air convenablement charmant, mais dans le Direct, il ne présentait que la possibilité d’accompagner et de savourer un bon café, sans la possibilité de travailler pour Brewster (nous verrons si ces détails sont confirmés plus tard). D’autres habitants de l’île viendront et vous pourrez utiliser les cartes amiibo de la série pour inviter d’autres personnages à prendre un café. C’est aussi une option multijoueur, afin que d’autres joueurs puissent venir sur votre île et prendre un café avec vous.

Cela a l’air extrêmement charmant, bien sûr – faites-nous savoir si vous avez hâte que The Roost ouvre sur votre île.

