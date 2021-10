Brewster, Kapp’n, Katrina et plus

Capture d’écran : Nintendo / Kotaku

Le pigeon est rentré se percher. Nintendo a montré comment Brewster et son café The Roost viendront à Animal Crossing: New Horizons avec une foule d’autres fonctionnalités et changements à venir le 5 novembre. Ce sera également la dernière mise à jour gratuite du jeu, et le premier DLC de New Horizons est à venir.

Brewster et The Roost ont reçu un cri lors de la précédente et plus grande Nintendo Direct de septembre, mais il était à peine le bout du bec.

La mise à jour de novembre, qui sera la dernière série de grands changements de contenu gratuits, ajoutera un centre commercial à l’île de Harv, des gyroïdes, Kapp’n et sa propre île, et des tonnes de mises à jour de conception.

Les joueurs peuvent établir des ordonnances similaires à celles du dernier jeu de la série Animal Crossing: New Leaf. Les joueurs pourront désormais cuisiner et faire pousser des ingrédients, changer d’intérieur avec des murs d’accents et un décor de plafond.

L’île de Harv servait auparavant de studio de prise de vue, mais maintenant, d’autres vont s’installer. Harriet et son salon de coiffure Shampoodle proposeront plus de coiffures. Reese et Cyrus vous aideront à personnaliser des objets et des meubles prêts à l’emploi auparavant non personnalisables. Les visiteurs de l’île Sahara, Redd, Katrina et Kicks seront également sur la place. Les joueurs devront contribuer à un fonds sur l’île de Harv pour leur permettre de s’installer.

G/O Media peut toucher une commission

Il est actuellement disponible

Obtenez une console de nouvelle génération pour jouer exclusivement à des jeux numériques en 1440p.

Même Tortimer est là pour apparemment répondre aux besoins de stockage ! Ce qui est un soulagement car je commençais à m’inquiéter pour lui.

The Roost, et le pigeon vert amateur de caféine qui le dirige, est un café qui est apparu pour la première fois dans la deuxième entrée d’Animal Crossing, Wild World. Brewster et son café ont été dans chaque entrée depuis, à l’exception visiblement de New Horizons.

Cette itération du café permettra à plusieurs joueurs de visiter à la fois et vous permettra d’invoquer des visites via amiibo.

Le Direct du mois dernier ne montrait rien de plus que l’entrée et la signalisation de Roost. Les fans d’Animal Crossing ont été invités à attendre le Direct d’aujourd’hui, spécifique au jeu, pour en savoir plus sur la façon dont l’apparence de Brewster se déroulera, ainsi que sur d’autres nouveaux ajouts.

Pourtant, Brewster est un favori des fans. Les joueurs passionnés ont attendu avec impatience le moindre indice de son retour dans la franchise, alors même la taquinerie du mois dernier a suscité une grande réaction de la part des villageois de longue date. Lors de son « apparition », le subreddit Animal Crossing a immédiatement inondé de messages sur l’oiseau et l’excitation suscitée par le Direct d’aujourd’hui et le patch à venir. Un mégathread Brewster a été épinglé en haut, et plus tard, un pour le Direct lui-même.

La nouvelle d’aujourd’hui intervient également après que Nintendo a annoncé au cours de l’été qu’elle ajouterait plus de contenu à New Horizons. C’est une bonne nouvelle, car les joueurs sont devenus impatients de se demander si certains des éléments de base de la série seraient un jour ajoutés au jeu Switch. Beaucoup s’attendaient également à ce que les mises à jour continues de Nintendo offrent plus que des événements de vacances et saisonniers, qui ont été au centre de la plupart des correctifs jusqu’à présent.

Bien que ce soit le dernier correctif de contenu que nous verrons, Nintendo s’est certainement assuré que cela compte.