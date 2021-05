Brexit aubaine: un accord commercial avec l’Inde pourrait ouvrir la voie à un nouvel accord de 100 MILLIARDS £ | Monde | Nouvelles

M. Johnson a dévoilé un nouvel accord d’un milliard de livres sterling avec le président indien Narendra Modi qui, selon lui, créera 6500 emplois britanniques, les deux devant officialiser les arrangements lors d’une réunion virtuelle aujourd’hui. Cependant, Nayan Gala, co-fondateur de la société de capital-risque JPIN VCATS, a suggéré que l’annonce de M. Johnson avait le potentiel d’offrir des avantages beaucoup plus importants pour les deux parties.

Il a déclaré: «C’est formidable de voir que les gouvernements britannique et indien ont accepté ce partenariat commercial.

«L’Inde est une puissance du 21e siècle et les relations commerciales entre le Royaume-Uni et l’Inde valent déjà près de 24 milliards de livres sterling, avec 383 entreprises indiennes au Royaume-Uni employant plus de 82 000 personnes.»

M. Gala a ajouté: «L’ETP contribuera à alimenter la reprise économique dans un Royaume-Uni post-Brexit, post-Covid et permettra vraiment au Royaume-Uni de bénéficier de l’immense croissance que l’Inde est sur le point de connaître dans la décennie à venir.

«Un accord de libre-échange avec l’Inde pourrait atteindre 50 à 100 milliards de livres sterling et ouvrira la porte à 1,3 milliard de clients potentiels pour les entreprises britanniques, et offrira des opportunités d’amélioration commerciale, de consolidation, d’expansion à l’étranger et de diversification sur un marché en croissance rapide. “

L’Inde étant actuellement en proie à une flambée de cas de coronavirus, le British Asian Trust a levé plus de 1,6 million de livres sterling la semaine dernière grâce à son appel d’urgence, tandis que BOC Ltd a fait don de 5000 bouteilles d’oxygène vides, dont la première a été transférée à Chennai. aujourd’hui par l’Indian Air Force.

M. Johnson a commenté: «Comme tous les aspects des relations entre le Royaume-Uni et l’Inde, les liens économiques entre nos pays rendent nos peuples plus forts et plus sûrs.

«Dans la décennie à venir, avec l’aide du nouveau partenariat signé aujourd’hui et d’un accord de libre-échange global, nous doublerons la valeur de notre partenariat commercial avec l’Inde et porterons la relation entre nos deux pays à de nouveaux sommets.»

Alex Ellis, haut-commissaire en Inde, a ajouté: «Le commerce et les investissements entre le Royaume-Uni et l’Inde sont déjà importants, créant des emplois et de la croissance dans les deux pays.

«Aujourd’hui, nos Premiers ministres se sont fixé un objectif ambitieux de doubler le commerce d’ici 2030 et d’annoncer 1 milliard de livres de nouveaux échanges et investissements.

«Je travaillerai sans relâche avec nos amis et partenaires indiens des secteurs public et privé pour réaliser l’ambition de nos dirigeants.»

L’ETP créera des opportunités immédiates pour les entreprises de tous les secteurs, notamment: un engagement pour la reconnaissance mutuelle du certificat de compétence des gens de mer; un processus décisionnel indépendant fondé sur les risques pour l’inscription et la réinscription appropriées des établissements de pêche indiens nouveaux et retirés de la liste et la réduction progressive du protocole d’échantillonnage des crevettes; et un groupe de travail sous un nouveau pilier de soins de santé qui offrira des opportunités aux infirmières indiennes et aux infirmières associées cherchant à se former et à travailler pour le NHS.

Le commerce entre le Royaume-Uni et l’Inde représente déjà environ 23 milliards de livres sterling par an, soutenant plus d’un demi-million d’emplois.

Le paquet de 1 milliard de livres sterling de nouveaux échanges et investissements entre le Royaume-Uni et l’Inde comprend: Plus de 533 millions de livres sterling de nouveaux investissements indiens au Royaume-Uni, dans des secteurs vitaux et en croissance tels que la santé et la technologie.Exportations britanniques vers l’Inde d’une valeur de plus de 446 millions de livres sterling. Cela inclut CMR Surgical exportant son système robotique chirurgical de nouvelle génération “ Versius ”, qui aide les chirurgiens à effectuer des chirurgies à accès minimal, en cours de déploiement dans les hôpitaux en Inde. 200 millions de livres sterling de ces accords soutiendront une croissance à faible émission de carbone.

L’ensemble de mesures annoncé aujourd’hui créera plus de 6 500 nouveaux emplois au Royaume-Uni.

L’Inde est en passe d’être la troisième plus grande économie du monde d’ici 2030.

L’ETP vise à doubler la valeur du commerce entre le Royaume-Uni et l’Inde d’ici 2030, ainsi qu’à signaler l’intention commune des deux pays de commencer à travailler en vue de négociations sur un ALE global.