Brexit basher Hilary Mantel « devrait être dépouillé de Damehood » après que l’auteur a comploté un mouvement irlandais | Politique | Nouvelles

Hilary Mantel s’en prend à Dominic Raab pendant les vacances

L’auteur de Wolf Hall, une critique fréquente de la décision de la Grande-Bretagne de quitter l’UE, a déclaré au journal italien La Repubblica qu’elle espérait obtenir la citoyenneté irlandaise, qu’elle était « déconcertée » par la popularité de la famille royale et pensait que le Premier ministre Boris Johnson « ne devrait pas être dans la vie publique ». Elle a également affirmé que la rhétorique de l’immigration du ministre de l’Intérieur Priti Patel était « l’aspect le plus laid de la nouvelle » Grande-Bretagne mondiale « après le Brexit ».

Cependant, ses remarques ont été négligées par les lecteurs d’Express.co.uk, dont beaucoup ont souligné sa nomination en tant que Dame Commandeur de l’Ordre de l’Empire britannique dans la liste des honneurs d’anniversaire de 2014 pour services rendus à la littérature.

Ed Buscall a déclaré à Express.co.uk: «Hilary Mantel semble très anti-anglais, mais elle était heureuse d’être nommée Dame.

« Si elle déménage en Irlande et devient citoyenne irlandaise et donc européenne comme elle le souhaite, rendra-t-elle son DBE, de la même manière que John Lennon a rendu son MBE ?

Les remarques d’Hilary Mantel ont été négligées par de nombreux lecteurs d’Express.co.uk (Image: GETTY)

D’autres commentant l’histoire d’Express.co.uk hier ont fait des remarques similaires.

L’un d’eux a déclaré: “Mantel déteste la monarchie, déteste le Brexit, alors elle devrait déménager ailleurs dès que possible et nous pourrions alors nous épargner ses pleurnicheries et ses pleurnicheries.

“C’est drôle comme elle était heureuse d’accepter une Damehood, cependant.”

Un autre a carrément observé: «Le Royaume-Uni EST EUROPÉEN, vous wombez. Nous avons voté pour la sortie de l’UE.

LIRE LA SUITE: Hilary Mantel fulmine contre Boris avec l’intention de redevenir «européenne»

Dame Hilary Mantel lors de son investiture en tant que Dame en 2015 (Image: GETTY)

Le Royaume-Uni EST EUROPÉEN, vous womble Lecteur Express.co.uk

« Laissez votre Dame derrière vous avant que la porte ne vous franchisse avant qu’elle ne vous frappe par derrière. »

De même, un autre lecteur a demandé : « Si Dame Hilary Mantel désapprouve notre monarchie, pourquoi a-t-elle accepté la Damehood ? Abandonnera-t-elle son titre ?

De même, un autre a posté : « Je suppose que vous allez rendre vos titres de « dame » alors ? », incitant un autre à déclarer : « Enlevez-les d’elle ».

Beaucoup étaient préoccupés par les projets de déménagement de Mme Mantel, avec un lecteur disant: “Au trot, amour!”

A NE PAS MANQUER

La BBC accusée d’avoir tenté d’imputer les problèmes d’approvisionnement à la sortie de l’UE [INSIGHT]

Boris dénonce les abus « inacceptables » auxquels sont confrontés les joueurs anglais [REVEALED]

Covid EN DIRECT : les craintes que les lois de verrouillage ne soient renouvelées malgré les vaccins [UPDATES]

Boris Johnson “ne devrait pas être dans la vie publique”, a déclaré Dame Hilary Mantel (Image: GETTY)

Ministre de l’Intérieur Priti Patel (Image: GETTY)

Cependant, tout le monde n’était pas aussi peu favorable.

Un lecteur a déclaré : « Elle n’est pas la seule. Comme le montrent bon nombre de ces réponses en colère et mal informées, de nombreuses personnes qui ont voté pour ce gouvernement incompétent et ce Brexit xénophobe et désastreux sont d’une ignorance embarrassante. Mantel est un brillant romancier.

Mme Mantel a publié The Mirror and the Light, le dernier livre de sa trilogie acclamée Wolf Hall retraçant l’ascension et la chute de Thomas Cromwell l’année dernière.

L’homme de 69 ans né dans le Derbyshire, dont les deux parents étaient irlandais, a déclaré à La Repubblica: “Je ne veux pas penser que les gens sont naturellement serviles et apprécient réellement les inégalités, même si je comprends qu’ils préfèrent le changement à la continuité.

Sièges supplémentaires pour les pays de l’UE après le Brexit (Image : Express)

Dame Hilary Mantel a également été « déconcertée » par la popularité de la monarchie (Image : GETTY)

« Je pourrais mieux respirer dans une république, et je pourrais peut-être m’arranger.

“J’espère renouer avec l’histoire de ma famille et devenir un citoyen irlandais.”

Elle a ajouté: “Notre déménagement prévu a été retardé par Covid, mais bien que j’aime l’endroit où je vis maintenant, dans le West Country, au bord de la mer, je ressens le besoin de faire mes valises et de redevenir européenne. “

Elle a également rejeté le Royaume-Uni comme “une construction artificielle et précaire”.

Migrants traversant la Manche dans un canot léger (Image : GETTY)

Parlant de M. Johnson, qu’elle a dit avoir rencontré plusieurs fois, elle a souligné : « Il ne devrait pas être dans la vie publique. Et je suis sûr qu’il le sait.

Parlant des tentatives des migrants de traverser la Manche de la France au Royaume-Uni, elle a ajouté : « Nous voyons le visage laid de la Grande-Bretagne contemporaine dans les gens sur les plages maltraitant les réfugiés épuisés alors même qu’ils se précipitent vers le rivage.

«Ça fait honte. Et honte, bien sûr, de vivre dans la nation qui a élu ce gouvernement, et se laisse diriger par lui.

Express.co.uk a contacté l’agent de Mme Mantel pour commentaires.