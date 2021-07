Brexit bataille de pêche alors que les chalutiers norvégiens se précipitent pour attraper du poisson avant d’entrer dans les eaux britanniques Politique | Nouvelles

in

En vertu des règles post-Brexit, les pêcheurs de la nation d’Europe du Nord ne sont plus autorisés à pêcher jusqu’à la frontière côtière britannique de 12 milles. Cela rend les bateaux norvégiens désespérés pour aspirer leurs prises avant que les poissons ne se dirigent vers l’ouest en septembre. Une “course de hareng et de maquereau entre la Norvège et le Royaume-Uni” imminente a été prédite par la chaîne de télévision allemande N-TV.

La Norvège n’est pas membre de l’UE mais elle est associée au bloc par son appartenance à l’Espace économique européen (EEE).

Le diffuseur norvégien NRK a averti que le maquereau et le hareng seraient trop jeunes pour être capturés en août.

Le ministre de la Pêche du pays, Odd Emil Ingebrigtsen, a regretté cette évolution.

Il a qualifié cela de “conséquence indirecte” de la décision de la Grande-Bretagne de se retirer du bloc des 27 membres.

Le maquereau de la région commence généralement sa vie pendant les mois de printemps les plus chauds dans les eaux irlandaises et britanniques.

Leur parcours migratoire annuel les emmène à travers les mers de l’UE, la Norvège, les îles Féroé, récemment l’Islande et parfois le Groenland.

Finalement, ils retourneront au sud et à l’est pour frayer à nouveau.



Lorsque le Royaume-Uni a coupé les ponts avec Bruxelles, il a quitté la politique commune de la pêche (PCP) controversée du club.

En avril, il a été révélé que le gouvernement britannique n’avait pas conclu d’accord de pêche avec Oslo.

L’échec du Premier ministre Boris Johnson à conclure un pacte a été considéré comme un revers majeur pour les communautés côtières britanniques qui souffrent depuis longtemps.

Le gouvernement a affirmé qu’il avait déposé un « accord équitable », mais les deux parties étaient tout simplement « trop éloignées » pour parvenir à un accord cette année.

En conséquence, le super chalutier Kirkella a été échoué à Hull.

Avant le Brexit, le chalutier congélateur pêchait 10 % du poisson vendu dans les friteries à travers le pays.

Le bateau reste au port six mois après la fin de la période de transition du Brexit.

Reportage supplémentaire par Monika Pallenberg.