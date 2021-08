Brexit Big Bang d’investissement britannique -Boris et Rishi écrivent une lettre avec un plan pour libérer le Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

Les ministres demandent aux grands investisseurs institutionnels d’envisager des investissements à long terme dans des actifs britanniques pour aider l’économie à rebondir après la pandémie. Ils souhaitent que les investisseurs tels que les fonds de pension envisagent de changer de stratégie pour investir davantage dans les start-up britanniques plutôt que dans les titres cotés tels que les actions négociées à la Bourse de Londres.

“Il est temps que nous reconnaissions la qualité que les autres pays voient au Royaume-Uni et que nous nous soutenions en investissant plus d’argent dans les entreprises et les infrastructures qui stimuleront la croissance et la prospérité dans notre pays”, indique la lettre.

“Nous voulons voir les épargnants britanniques bénéficier des fruits de l’ingéniosité et de l’entreprise britanniques, avoir la possibilité de soutenir les réussites britanniques et d’obtenir des rendements plus élevés et de meilleures retraites.”

Les responsables affirment que le gouvernement prend déjà des mesures pour aider à éliminer les barrages routiers qui freinent les investissements dans les actifs britanniques.

Des travaux sont en cours avec les régulateurs pour aider à stimuler les investissements à long terme.

Les actifs illiquides tels que les entreprises en démarrage nécessitent souvent des investissements de plus longue durée.

Ils peuvent souvent être difficiles à vendre, ce qui en empêche beaucoup d’investir.

Dans le cadre de sa vaste campagne pour soutenir les grandes entreprises britanniques, les ministres ont également créé la UK Infrastructure Bank, fournissant des financements aux entreprises qui peuvent aider à soutenir la croissance économique régionale et locale.

“Nous reconnaissons la responsabilité du gouvernement de supprimer les obstacles et les coûts liés à la réalisation d’investissements illiquides à long terme au Royaume-Uni”, ont écrit M. Johnson et M. Sunak.

“Le gouvernement fait tout son possible – à moins d’exiger davantage d’investissements dans ces domaines comme certains l’ont préconisé – pour encourager un changement d’état d’esprit et de comportement parmi les investisseurs institutionnels, et nous restons ouverts à l’élimination d’autres obstacles lorsqu’ils sont identifiés.”

Ils ont ajouté : « Nous vous mettons au défi cet été de commencer à investir davantage dans des actifs britanniques à long terme, en donnant aux épargnants de retraite l’accès à de meilleurs rendements et en leur permettant de voir leurs fonds soutenir un avenir innovant, plus sain et plus vert pour leur pays.

“Nous savons que cela nécessitera un changement d’état d’esprit pour de nombreux investisseurs qui ne se produira pas du jour au lendemain, mais c’est pourquoi ce changement doit commencer maintenant.”

M. Johnson et M. Sunak ont ​​déclaré que les ministres expliqueraient davantage leurs plans dans les semaines à venir.

Ils ont déclaré: “Nous avons besoin d’un investissement big bang, pour débloquer les centaines de milliards de livres des investisseurs institutionnels britanniques et les utiliser pour stimuler la reprise du Royaume-Uni.”

La lettre précède le sommet du gouvernement sur l’investissement à Downing Street en octobre.

L’intervention de MM. Johnson et Sunak a été saluée par les chefs d’entreprise.

Chris Cummings, directeur général de l’Investment Association, a déclaré : « Ouvrir l’accès des investisseurs à des projets à long terme tels que les infrastructures et les nouvelles technologies est une mesure positive qui profitera aux épargnants en matière de retraite, tout en augmentant l’offre de ressources productives indispensables. financement de l’économie britannique.

“C’est une bonne nouvelle que le gouvernement voit cette opportunité et s’efforce de permettre aux investisseurs institutionnels d’investir plus facilement dans la croissance à long terme du pays.”

Andy Briggs, PDG du groupe Phoenix, a ajouté : « Nous nous félicitons de la lettre de défi émise par le Premier ministre et le chancelier de l’Échiquier aujourd’hui.

“Phoenix reste favorable à l’orientation d’investissements substantiels à long terme dans les infrastructures et le logement, ainsi qu’à la fourniture de capitaux de démarrage aux entreprises, dans toutes les régions du Royaume-Uni.”