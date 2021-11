Brexit boost alors que l’Espagne supprime l’obligation de visa pour les musiciens en tournée – « Grande victoire » | Royaume-Uni | Nouvelles

L’annonce signifie que les musiciens britanniques et leur équipe n’auront plus besoin de visa pour des engagements de moins de 90 jours – un changement de politique intervenu après des mois de lobbying de la part des groupes commerciaux des deux côtés. Jamie Njoku-Goodwin, directeur général de UK Music, a déclaré à PA : « La levée des restrictions de visa par le gouvernement espagnol est une décision extrêmement bienvenue. « Cela marque une grande victoire pour tous nos membres et reflète tous les efforts que nous avons déployés pour essayer de nous débarrasser de ces barrières. »

Cependant, rappelant aux gens les problèmes logistiques à travers l’Europe, il a déclaré: « Cependant, il est important de se rappeler que des problèmes majeurs subsistent, en particulier le cabotage [the transport of goods or passengers between two places in the same country by a foreign operator], ce qui rend de nombreuses tournées impossibles.

Le patron de la musique a déclaré qu’une pression supplémentaire devait être exercée sur le gouvernement pour continuer à alléger la bureaucratie.

Il a déclaré: « Nous continuerons à faire pression auprès du gouvernement ici et auprès des pays de l’UE pour supprimer toutes les restrictions coûteuses et bureaucratiques qui subsistent lorsqu’il s’agit de visiter l’UE. »

Discutant des dommages causés à l’industrie de la musique, M. Njoku-Goodwin a déclaré : « Il est vital pour notre économie et nos exportations que les musiciens et les équipes puissent tourner librement, développer leur base de fans et partager le meilleur de la musique britannique à travers l’Europe et le reste du monde. monde. »

Au cours des négociations sur le Brexit, le gouvernement britannique a été accusé d’avoir traité les industries culturelles après coup en omettant de négocier des voyages sans visa et des permis de travail à l’échelle européenne pour les musiciens et l’équipe.

Des musiciens de haut niveau ont fait campagne pour exercer davantage de pression sur le gouvernement afin qu’il aide l’industrie.

Sir Elton John a affirmé que les demandes de rencontre avec Boris Johnson concernant le Brexit et les visas de tournée pour les musiciens avaient jusqu’à présent été ignorées.

Abordant le sujet dans un récent épisode de son émission de radio Apple Music 1, Rocket Hour, Sir Elton a déclaré : aller en Europe.

La méga-star a ajouté: « Je suis donc sur le sentier de la guerre pour essayer de régler ce problème. J’ai demandé un rendez-vous avec Boris Johnson. Je n’ai pas encore eu de réponse de sa part.

Plus de 50 artistes, dont Mumford & Sons, Idris Elba, Massive Attack et Fatboy Slim, avaient également déjà mis en garde contre une « crise » imminente des tournées post-Brexit dans l’UE dans le cadre de la campagne #LetTheMusicMove.

Les promoteurs de festivals européens ont déjà déclaré qu’ils réserveraient probablement moins d’actes au Royaume-Uni en raison du coût des visas, ce qui porterait un coup dur aux équipes encore sous le choc de l’impact de la pandémie sur l’industrie

Cependant, l’annonce de la levée de certaines restrictions a donné de l’espoir aux patrons de l’industrie.

Nadine Dorries, la secrétaire à la Culture, a déclaré que la décision était « une très bonne nouvelle ».

Elle a ajouté : « Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement espagnol pour faciliter les tournées – et ils viennent de confirmer que les musiciens n’ont plus besoin de visa pour faire des tournées à court terme.

Vingt et un États membres proposent désormais des itinéraires sans visa et sans permis pour les artistes en tournée. Il reste encore six ans.