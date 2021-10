Brexit : Boris appelle l’UE à maîtriser les menaces de pêche de Macron ou l’UE sera « en infraction » | Politique | Nouvelles

Au milieu d’une furieuse querelle sur les droits de pêche post-Brexit, le Premier ministre a averti Mme Von der Leyen que les récentes sanctions imposées au Royaume-Uni par la France pourraient mettre l’ensemble de l’UE en violation de son accord commercial post-Brexit avec le Royaume-Uni.

Emmanuel Macron s’est montré plus offensif ces derniers jours après que les pêcheurs français n’ont pas réussi à se qualifier pour un permis de pêche attribué par le Royaume-Uni.

Le gouvernement de M. Macron a menacé d’empêcher les bateaux de pêche britanniques de débarquer dans les ports du pays, de renforcer les contrôles sur les navires et les camions britanniques et même de perturber l’approvisionnement en électricité de Jersey.

Un bateau britannique a même été arrêté par les autorités françaises tandis qu’un autre a été condamné à une amende vendredi dernier.

À la suite de la réunion entre Boris Johnson et le chef de la Commission européenne, une source du gouvernement britannique a déclaré au Times : « L’UE doit faire quelque chose ici car si la France va de l’avant, elle mettra l’ensemble de l’UE en infraction.

La Grande-Bretagne pourrait désormais déclencher le mécanisme de règlement des différends dans l’accord commercial post-Brexit entre le Royaume-Uni et l’UE dès cette semaine sur le conflit de pêche avec la France.

Une autre source a averti qu’il était « de la responsabilité de l’UE » de se conformer à l’accord commercial post-Brexit, dont M. Johnson a déclaré que Mme von der Leyen était désormais menacée.

« Le Premier ministre a fait part de ses inquiétudes concernant la rhétorique du gouvernement français ces derniers jours sur la question des permis de pêche », a déclaré un porte-parole de Downing Street au Times.

« Le Premier ministre a souligné que les menaces françaises sont totalement injustifiées et ne semblent pas compatibles avec l’accord de commerce et de coopération Royaume-Uni-UE ou avec le droit international plus large. »

La querelle de pêche actuelle et la controverse concernant le protocole de l’île du Nord ont été aggravées par la révélation d’une lettre envoyée par le Premier ministre français Jean Castex à Ursula Von der Leyen.

M. Castex aurait écrit qu’il était « essentiel de préciser que quitter le syndicat est plus dommageable que d’y rester ».

Une source gouvernementale de haut rang a déclaré: « La lettre soulève définitivement la question de savoir comment l’UE agit et si elle agit ou non de bonne foi dans les négociations. »

Les tensions récentes ont également poussé Boris Johnson à envisager de déclencher l’article 16 du protocole d’Irlande du Nord de 2019.

Le numéro 10 demande que la Cour européenne de justice (CEJ) ne joue aucun rôle dans le règlement des différends concernant la frontière irlandaise.

Le Premier ministre a récemment déclaré que « toutes les conditions étaient réunies » pour déclencher l’article 16.

Le secrétaire au Brexit, Lord David Frost, a déjà commencé à communiquer avec les députés conservateurs pour les informer de la situation et recueillir leur soutien au cas où le gouvernement déclencherait l’article 16.