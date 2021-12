Brexit Britain accélère le développement d’un vaccin à ARNm avec une unité de pointe de Sheffield | Sciences | Des nouvelles

« Dans l’une des plus grandes réalisations scientifiques de notre génération, la technologie de l’ARN a démontré sa capacité à changer le calendrier de développement et de livraison d’un vaccin de plusieurs années à plusieurs mois.

« Il s’agit d’une technologie polyvalente et transformatrice qui peut être utilisée pour développer et produire en masse des vaccins et des traitements pour d’autres maladies.

« Pour y parvenir, nous devons nous assurer que les chercheurs du monde entier ont accès aux processus de fabrication d’ARN les plus récents et à la pointe de la technologie pour soutenir leurs programmes de recherche, de développement et de production à grande échelle. »

Le projet est financé et soutenu par le programme Wellcome Leap R3, qui, selon le Dr Kis, aide les scientifiques à développer et à innover dans le processus de fabrication de vaccins.