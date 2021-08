Brexit Britain alimente une nouvelle génération de technologies « changeantes » | Sciences | Nouvelles

Eutelsat Quantum : aperçu des principales caractéristiques du satellite

Mme Solloway s’exprimait après le lancement d’Eutelsat Quantum, qui est soutenu par un financement de l’Agence spatiale britannique et construit en Grande-Bretagne par Airbus à Portsmouth et Surrey Satellite Technology (SSTL) à Guildford, qui est le premier d’une nouvelle génération de satellites capables de répondre alors qu’il est en orbite face à l’évolution des demandes sur Terre. Auparavant, les grands satellites devaient être configurés au sol pour des tâches spécifiques qui ne peuvent pas être modifiées après le lancement – mais la couverture, la bande passante, la puissance et la fréquence d’Eutelsat Quantum peuvent toutes être modifiées en orbite.

Mme Solloway, députée conservatrice de Derby North, a déclaré : « En investissant dans des projets internationaux révolutionnaires comme celui-ci, nous aidons les entreprises britanniques à transformer la science-fiction en avantage commercial, créant des emplois, de la croissance et de l’innovation.

« Cette technologie révolutionnaire permettra au Royaume-Uni de continuer à être le leader mondial des satellites de télécommunications et de renforcer davantage notre secteur spatial en pleine croissance, qui génère déjà 16,4 milliards de livres sterling de revenus par an et soutient 45 000 emplois. »

Tirant son nom du saut quantique que la technologie apporte en termes de télécommunications spatiales, le satellite pourrait également prendre en charge les services haut débit du gouvernement dans les zones reculées et rurales, ainsi que la surveillance des infrastructures nationales critiques, notamment l’approvisionnement en eau, l’énergie et l’agriculture.

L’Agence spatiale britannique a jusqu’à présent investi 65 millions de livres sterling dans Eutelsat Quantum, par l’intermédiaire de l’Agence spatiale européenne, avec 170 millions de livres sterling supplémentaires attendus de l’industrie britannique.

Les utilisateurs sont susceptibles d’inclure les gouvernements, les communications en mouvement et les réseaux de données.

Eutelsat Quantum offrira une couverture étendue de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, s’étendant sur l’Europe, l’Afrique et l’Asie centrale.

À l’avenir, tous les satellites seront probablement reconfigurables, rendant l’espace plus accessible, durable et contribuant à la croissance du secteur.

Elodie Viau, directrice des télécommunications et des applications intégrées de l’ESA, a déclaré : « Je suis fière d’assister au lancement réussi d’Eutelsat Quantum, qui est le résultat d’un projet de partenariat avec l’ESA.

« L’ESA encourage l’innovation dans l’industrie spatiale au Royaume-Uni et dans toute l’Europe, ce qui lui permet de réussir sur les marchés mondiaux hautement concurrentiels des télécommunications.

« Investir dans l’espace crée des emplois et de la prospérité sur Terre. »

Le lancement, qui a été retardé en partie à cause de la pandémie de COVID-19, a eu lieu vendredi dernier sur un lanceur Ariane 5.

La position géostationnaire finale d’Eutelsat Quantum est à environ 22 000 milles au-dessus de la Terre et sa mise en service est prévue en octobre.

Pesant 3,5 tonnes, il a la taille d’une camionnette de livraison et a été développé dans le cadre d’un projet de partenariat de l’ESA avec l’opérateur français Eutelsat, les fabricants de satellites Airbus et Surrey Satellite Technology Ltd.

La charge utile a été construite à Portsmouth, la plate-forme a été construite à Guildford et l’antenne de réception active a été construite à Madrid.

Tous trois se sont réunis dans l’installation d’essais de satellites d’Airbus à Toulouse dans le sud de la France avant d’être expédiés vers le site de lancement.

Richard Franklin, directeur général d’Airbus Defence and Space au Royaume-Uni, a déclaré : « La technologie révolutionnaire que nous avons conçue et fabriquée ici au Royaume-Uni pour Eutelsat Quantum confirme notre position de leader mondial des charges utiles de satellites de pointe.

« L’année dernière, Airbus a obtenu 40 % du marché des géotélécoms, contre 25 % en moyenne, et Eutelsat Quantum est une brique de cette success story, qui a directement conduit au développement de notre dernier satellite reprogrammable OneSat.

« Eutelsat Quantum démontre la valeur du partenariat avec les agences spatiales pour mettre les dernières technologies sur le marché plus rapidement afin de fournir des services améliorés aux clients et aux utilisateurs du monde entier. »

Ben Stocker, directeur de projet de SSTL a ajouté : « Le programme Eutelsat Quantum a présenté de nombreux défis à SSTL à surmonter lors du développement de la conception du système satellite, de la conception mécanique, du système de propulsion et des sous-systèmes clés au sein de la plate-forme satellite.

« Les compétences et les connaissances acquises en surmontant avec succès ces défis nous ont permis d’affiner notre approche d’ingénierie, en particulier pour les marchés et les applications où la fiabilité et la disponibilité du système sont des exigences clés, et, avec le soutien continu de l’Agence spatiale britannique et de l’ESA, a mis nous sommes dans une position très solide pour mener à bien nos passionnantes missions d’exploration à venir. »

Environ 1 000 personnes ont travaillé sur le projet dans toute l’Europe, dont plus de 500 employés d’Airbus à Portsmouth et Stevenage, notamment des ingénieurs de conception de charge utile, des ingénieurs logiciels, des équipes d’assemblage de vaisseaux spatiaux, des équipes de bureau d’études, des équipes de fabrication de charge utile et des spécialistes de la chaîne d’approvisionnement.

Les futures ventes des technologies développées dans le cadre du programme devraient créer davantage d’emplois.