Brexit Britain déjoue Bruxelles avec une législation «mammouth» sur la sécurité en ligne | Politique | Nouvelles

Les députés britanniques examinent le projet de loi sur la sécurité en ligne qui verrait les plateformes pénalisées pour ne pas avoir protégé les utilisateurs contre les contenus illégaux. La législation va encore plus loin par rapport à la loi sur les services numériques (DSA) de l’UE, car elle protège également les utilisateurs contre les contenus qui peuvent être licites mais qui pourraient causer des dommages physiques ou psychologiques.

Caroline Dinenage, une ancienne ministre britannique qui a supervisé le projet de loi sur la sécurité en ligne jusqu’en septembre, a déclaré à Politico : « Le Royaume-Uni a commencé à travailler sur ce sujet avant l’UE avec une feuille de papier vierge.

«Il y a eu une législation fragmentaire dans d’autres pays du monde, traitant de divers aspects de la sécurité en ligne, mais aucune administration n’a jamais essayé de réglementer le monde en ligne de manière aussi complète que le projet de loi sur la sécurité en ligne.

« C’est vraiment un projet de loi gigantesque. »

Dans le but de riposter à la tentative du Royaume-Uni de déjouer le bloc, la Commission européenne a déclaré que Bruxelles a « opté pour un ensemble de règles claires et précises qui sont directement applicables aux fournisseurs, contrairement à l’approche britannique par exemple ».

Le manque de coopération entre le Royaume-Uni et l’UE sur la législation a été attribué à la froide relation des deux blocs en raison des tensions persistantes sur le Brexit.

Un responsable de l’UE a admis: « Ce n’est pas un secret, nous avons des inquiétudes quant à la mise en œuvre de l’accord de retrait par le Royaume-Uni à la lettre, donc notre relation sur la technologie numérique doit être considérée à la lumière de notre relation générale avec le Royaume-Uni après le Brexit. »

Un groupe de députés s’est toutefois rendu à Bruxelles lundi afin de discuter des différences entre les deux approches.

Mais les principaux députés européens examinant la législation de l’UE étaient absents de la réunion car ils étaient occupés à écouter le témoignage de la dénonciatrice de Facebook Frances Haugen.

Haugen, un ancien employé de Facebook qui a travaillé en tant que chef de produit dans l’équipe de désinformation civique de l’entreprise, a accusé le géant des médias sociaux d’avoir à plusieurs reprises privilégié le profit plutôt que la répression des discours de haine et de désinformation.

Haugen a déclaré que le projet de règles européennes obligeant les entreprises technologiques à faire plus pour lutter contre le contenu en ligne illégal pourrait devenir une référence mondiale pour un monde en ligne plus sûr s’ils sont renforcés.

Son témoignage devant une commission du Parlement européen intervient après des arrêts à Londres, Lisbonne et Berlin, et à un moment où les législateurs de l’UE débattent de l’opportunité de renforcer la DSA proposée par la chef de la lutte antitrust de l’UE, Margrethe Vestager.

« La loi sur les services numériques qui est maintenant devant ce Parlement a le potentiel d’être un étalon-or mondial », a déclaré Haugen.

« Cela peut inspirer d’autres pays, y compris le mien, à appliquer de nouvelles règles qui protégeraient nos démocraties, mais la loi doit être forte et son application ferme. Sinon, nous perdrons cette occasion unique d’aligner l’avenir de la technologie et démocratie », a-t-elle déclaré aux législateurs européens.

Haugen a déclaré que la DSA devrait être élargie pour inclure le contenu en ligne qui viole les termes et conditions d’une plate-forme, et devrait forcer les plates-formes à assumer la responsabilité des risques au-delà de la propagation de contenu illégal tels que la manipulation électorale et la désinformation sur les méfaits de la santé mentale.

Haugen a déclaré que le contenu des médias d’information ne devrait pas être exclu des règles, car les campagnes de désinformation pourraient toujours jouer sur le système en exploitant les plateformes numériques utilisées par les éditeurs.

Dans un article de blog avant l’audience de l’UE, Facebook a rejeté les affirmations de Haugen selon lesquelles il privilégie les bénéfices à la sécurité des utilisateurs.

« Contrairement aux affirmations récentes au sujet de notre entreprise, nous avons toujours eu l’incitation commerciale à supprimer le contenu préjudiciable de notre plate-forme », a écrit Monika Bickert, vice-présidente de la politique de contenu, dans le blog.

Elle a déclaré que Facebook dépenserait plus de 5 milliards de dollars cette année pour la sûreté et la sécurité.