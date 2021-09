Brexit Britain est le “caniche” de Biden ! L’ancien ambassadeur de France s’en prend à la victoire du sous-marin britannique | Politique | Nouvelles

in

L’ancien ambassadeur de France aux États-Unis, Gérard Araud, s’en est pris à l’Australie, aux États-Unis et au Royaume-Uni pour leur faux accord de défense annoncé jeudi. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’Australie ont annoncé qu’ils établiraient un partenariat de sécurité pour l’Indo-Pacifique qui aidera l’Australie à acquérir des sous-marins à propulsion nucléaire américains et à annuler l’accord de 40 milliards de dollars sur les sous-marins de conception française.

M. Araud a déclaré au Sydney Morning Herald que cette décision était “inélégante” car il a fustigé la Grande-Bretagne non pertinente et l’Amérique “hostile”.

Il a déclaré: «Même si vous concluez que le programme a été détruit, il n’était pas nécessaire de le faire de cette manière brutale et inélégante.

« Pour nous, l’Australie était le pilier de notre stratégie indo-pacifique, on avait l’impression qu’on avait créé un partenariat politique avec l’Australie, donc c’est vraiment assez insultant de voir du jour au lendemain les Australiens dire ‘on s’en fout’.

« Tout ce que nous avons fait avec les Australiens a été jeté par-dessus bord en une nuit. »

Lorsqu’on lui a demandé si la relation était récupérable pour de futures collaborations, M. Araud a répondu : « Non, non, ce n’est pas possible.

« La façon dont cela a été fait – les sous-marins que nous vendions étaient à propulsion nucléaire – pourquoi l’Australie n’a-t-elle pas pris la France à bord ? Pourquoi?

“Non seulement ils ont annulé le contrat, mais ils expulsent les Français.

“Il n’y avait aucune raison pour que nous ne fassions pas partie de ce nouveau jeu.”

Il a déclaré que les dommages ne se limitaient pas à la relation Australie-France.

M. Araud a déclaré qu’il s’agissait d’un “acte hostile” de la part des États-Unis.

« Les États-Unis ont piétiné notre intérêt national. Ce que les États-Unis ont fait à notre intérêt national est un acte hostile », a-t-il déclaré.

“Ce que nous faisions avec les Australiens était un choix stratégique et ce choix stratégique a été balayé, non seulement par les Australiens mais aussi par les Américains.”

Il a ajouté que l’implication du Royaume-Uni n’était pas pertinente car il s’agissait de « caniches des Américains, comme d’habitude ».

Cette décision est la dernière tournure dramatique d’un concours qui a vu les puissances de la construction navale se battre pendant des années sur ce que de nombreux observateurs ont appelé le plus grand accord d’exportation d’armes au monde.

En 2016, l’Australie avait choisi le constructeur naval français Naval Group pour construire une nouvelle flotte de sous-marins d’une valeur de 40 milliards de dollars pour remplacer ses sous-marins Collins vieux de plus de deux décennies.

Il y a à peine deux semaines, les ministres australiens de la Défense et des Affaires étrangères avaient reconfirmé l’accord avec la France, et le président français Emmanuel Macron a salué des décennies de coopération future lors de l’accueil du Premier ministre australien Scott Morrison en juin.

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a déclaré à la radio franceinfo : « Cette décision brutale, unilatérale et imprévisible me rappelle beaucoup ce que faisait M. Trump.

“Je suis en colère et amer. Cela ne se fait pas entre alliés.

“C’est un coup de poignard dans le dos. Nous avons créé une relation de confiance avec l’Australie et cette confiance a été rompue.”

Les relations françaises avec Washington se sont détériorées pendant la présidence de Trump, qui a souvent irrité les alliés européens en exigeant qu’ils augmentent leurs dépenses de défense pour aider l’OTAN tout en tendant la main à des adversaires comme la Russie et la Corée du Nord.

Les diplomates disent qu’il y a eu des inquiétudes ces derniers mois que Biden ne soit pas franc avec ses alliés européens.

L’ambassade de France à Washington a annoncé qu’elle annulait un gala lié aux relations franco-américaines vendredi après les événements de la journée.

Les liens de la France avec le Premier ministre britannique Boris Johnson se sont également détériorés suite à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Les actions de Washington en Australie sont susceptibles de peser davantage sur les relations transatlantiques, ont déclaré des analystes politiques. L’Union européenne devait déployer jeudi sa stratégie indo-pacifique et Paris est sur le point d’assumer la présidence de l’UE.

“C’est un coup de tonnerre et pour beaucoup à Paris un moment Trafalgar”, a déclaré sur Twitter Bruno Tertrais, directeur adjoint du groupe de réflexion basé à Paris, la Fondation de la recherche stratégique, faisant référence à une défaite navale française en 1805 qui a été suivie par une longue période de suprématie navale britannique.

Il a déclaré que cela « compliquerait la coopération transatlantique dans et autour de la région. Pékin en bénéficiera ».