Brexit Britain est le leader mondial alors que JCB investit 100 millions de livres sterling dans un nouveau moteur à hydrogène | Royaume-Uni | Nouvelles

Une équipe de 100 ingénieurs travaille déjà sur le nouveau développement. 50 autres ingénieurs seront recrutés alors que JCB vise la fin de 2022 pour que les premières machines soient disponibles à la vente pour les clients.

Les enveloppes proviennent déjà d’un prototype de chargeuse-pelleteuse JCB à hydrogène.

Une deuxième machine JCB – un chariot télescopique Loadall – a été dévoilée lundi lors d’un événement dans le centre de Londres en présence du Premier ministre Boris Johnson.

Lors de l’événement, M. Johnson a déclaré : « De grands fabricants britanniques comme JCB développent des solutions innovantes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et faire avancer la révolution industrielle verte du Royaume-Uni.

« C’était fantastique de voir les moteurs à hydrogène ultra-efficaces de JCB, qui pourraient réviser la fabrication au Royaume-Uni, nous aider à atteindre rapidement nos objectifs climatiques et à accélérer l’économie de l’hydrogène au Royaume-Uni – un domaine passionnant qui sera essentiel pour lutter contre le changement climatique et créer de nouveaux emplois. et attirer les investissements.

La technologie de l’hydrogène de JCB sera ensuite exposée dans la zone verte de la COP26 à Glasgow, où les dirigeants mondiaux débattront des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

L’émergence de l’entreprise en tant que leader de la technologie de l’hydrogène à zéro émission intervient alors que les gouvernements du monde entier dévoilent des stratégies pour développer l’infrastructure nécessaire pour soutenir l’utilisation de l’hydrogène.

Le président de JCB, Lord Bamford, a déclaré : « Notre type de machine devra être alimenté par autre chose que des combustibles fossiles.

« Nous fabriquons des machines qui fonctionnent au diesel, nous devons donc trouver une solution et nous faisons quelque chose maintenant.

LIRE LA SUITE : Utilisons la chaleur sous nos pieds pour mettre fin à la crise énergétique du Royaume-Uni

Depuis 2004, JCB fabrique des moteurs dans des usines du Derbyshire et de Delhi, en Inde.

Cette année, l’entreprise célébrera une étape importante après la production de son 750 000e moteur.

Le gouvernement s’est engagé à être décarboné d’ici 2050 alors que la menace du changement climatique continue de croître dans le monde.

En février, un entrepreneur vert a déclaré qu’une Grande-Bretagne post-Brexit devait « jouer sur nos forces » dans la lutte contre le changement climatique.

Jo Bamford, président exécutif de Ryse Hydrogen et de Wrightbus, a déclaré à Express.co.uk : « Je pense que le Brexit nous donne l’occasion de nous libérer de certaines des règles de l’Europe et nous permet de faire avancer certaines parties de notre économie. que nous ne pouvions pas faire lorsque nous faisions partie de l’Union européenne.

« Nous avons fait un excellent travail de vaccination et de déploiement des vaccins. La Grande-Bretagne fait bien en tant que technologie médicale. Nous devrions peut-être nous concentrer sur la technologie médicale.

« Mais nous devons aussi mettre un pied dans l’énergie verte.

« Nous avons beaucoup de vent et beaucoup d’eau, ce sont les choses qui font de l’hydrogène.

« Nous devons avoir un pied dans la révolution de l’énergie verte.

« Et nous pouvons maintenant le faire dans un monde post-Brexit. »