Brexit Britain gagne alors que Bill et Melinda Gates soutiennent une entreprise britannique avec un accord de 50 millions de livres sterling pour lutter contre Covid | Sciences | Nouvelles

La société d’Oxford Exscientia a annoncé mercredi avoir signé un contrat de quatre ans avec la Fondation Bill et Melinda Gates. L’accord vaut plus de 50 millions de livres sterling (70 millions de dollars) et aidera la société à développer de nouveaux médicaments révolutionnaires contre le coronavirus et d’autres menaces virales. Exscientia a été décrite comme une société de technologie pharmaceutique « contrôlée par l’intelligence artificielle » dont la mission est d’« améliorer radicalement » la façon dont de nouveaux médicaments et thérapies sont découverts.

La collaboration de l’entreprise avec la Fondation Gates se concentrera dans ses premières étapes sur la pandémie de Covid, causée par le virus SARS-CoV-2.

Le travail jettera les bases qui permettront à l’entreprise de s’attaquer ultérieurement à d’autres menaces virales, telles que la grippe (grippe) et les Paramyxoviridae (Nipah).

Andrew Hopkins, PDG d’Exscientia, a déclaré : « La pandémie actuelle de COVID-19 souligne l’urgence de développer des médicaments à large spectre sûrs et efficaces pour étendre notre arsenal contre les virus et leurs variantes.

« Nous devons lutter contre la pandémie d’aujourd’hui, mais aussi nous assurer que nous sommes préparés avec de nouveaux médicaments pour lutter contre les virus à potentiel pandémique futur.

« Nous sommes honorés de travailler aux côtés de la Fondation Bill et Melinda Gates pour faire avancer cette mission en garantissant l’accessibilité et l’abordabilité de ces thérapies à l’échelle mondiale.

“Nous pensons que notre plate-forme basée sur l’IA peut accélérer la création de thérapies meilleures et plus efficaces qui peuvent faire face à certains des risques pour la santé les plus critiques et émergents au monde.”

La Fondation Bill et Melinda Gates est une organisation caritative à but non lucratif créée pour lutter contre la maladie, la pauvreté et les inégalités dans le monde.

Plus tôt cette année, Bill et Melinda Gates ont averti qu’il n’y avait pas de solution nationale à la crise qu’est la pandémie de Covid.

Les scientifiques ont récemment averti que le risque d’une pandémie à l’échelle de Covid à l’avenir est plus élevé qu’on ne le pensait auparavant.

Denise Barrault, directrice de la gestion de portefeuille chez Exscientia, a déclaré : « Les thérapies à base de petites molécules pourraient fournir une approche supérieure pour protéger la santé mondiale.

« Certaines cibles sont répandues dans toutes les familles de virus, ce qui signifie que des thérapies puissantes pourraient être largement efficaces dans plusieurs familles de virus.

“En outre, cette collaboration se concentrera sur l’évaluation de cibles protéiques qui sont conservées au cours de l’évolution et sont moins susceptibles de développer une résistance.”

Plus tôt en juillet, Exscientia a reçu une subvention de la Fondation Gates pour accélérer “l’optimisation d’une nouvelle classe de médicaments COVID-19”.

Les médicaments Covid ont été créés à l’aide de la plate-forme d’intelligence artificielle d’Exscientia, ciblant la principale enzyme protéase du coronavirus, Mpro.

Et l’année dernière, la société a reçu une subvention de 3,03 millions de livres sterling (4,2 millions de dollars) pour identifier de nouveaux traitements contre le paludisme et la tuberculose.

La société possède des bureaux en Angleterre, en Écosse, en Autriche, au Japon et aux États-Unis.