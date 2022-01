Brexit Britain gagne alors que les experts sont «ébahis» par la découverte d’alternatives au lithium bon marché | Sciences | Des nouvelles

Des chercheurs de l’Université de Bristol ont créé des batteries ioniques sodium et potassium hautes performances utilisant de la cellulose issue de sources durables. Les scientifiques du Bristol Composites Institute utilisent ce qu’ils appellent une nouvelle stratégie de gélification de glace unidirectionnelle contrôlable capable d’adapter les performances électrochimiques des batteries post-lithium-ion de nouvelle génération.

Les résultats ouvrent le marché à des alternatives peu coûteuses, durables et largement disponibles qui pourraient un jour être utilisées pour alimenter les véhicules électriques.

Les réalisations révolutionnaires de l’équipe, développées en collaboration avec l’Imperial College, sont présentées dans la revue scientifique Advanced Functional Materials.

Il a été prouvé que les performances des nouvelles batteries ioniques surpassent de nombreux autres systèmes comparables et utilisent de la cellulose, qui est un matériau d’origine durable.

L’auteur correspondant, Steve Eichhorn, professeur de science et d’ingénierie des matériaux à l’Université de Bristol, a déclaré : « Nous avons été stupéfaits par les performances de ces nouvelles batteries.

« Il existe un grand potentiel pour les développer davantage et pour produire des appareils à plus grande échelle avec cette technologie. »

Il a ajouté : « À la lumière de ces résultats, nous espérons maintenant collaborer avec les industries pour développer cette stratégie à l’échelle industrielle et explorer si cette technologie unique peut être facilement étendue à une variété d’autres systèmes de stockage d’énergie tels que le zinc, le calcium, batteries en aluminium et magnésium-ion, démontrant ainsi son potentiel universel dans les systèmes de stockage d’énergie de nouvelle génération.

L’étude a été publiée à un moment où le monde assiste à une augmentation rapide de la demande de stockage d’énergie durable, éthique et à faible coût.

« La voie principale est l’électrolyse d’une solution de chlorure de sodium (solution saline ou eau de mer).

« Il existe également différentes manières d’extraire le potassium, certaines récentes sont des procédés « verts » à partir du feldspath – un minéral commun. »

M. Eichorn a ajouté : « Il est vrai que le Royaume-Uni a du lithium, mais son exploitation minière n’est pas sans coût environnemental partout où l’extraction a lieu.

Les batteries ont deux électrodes et un séparateur, plus un électrolyte entre elles qui transporte la charge.

L’utilisation du lithium entraîne un certain nombre de problèmes, notamment l’accumulation de métal à l’intérieur des appareils, ce qui peut entraîner des courts-circuits et une surchauffe.

Les alternatives au lithium, telles que les batteries au sodium et au potassium, n’ont pas toujours été aussi performantes en termes de performances de débit et de capacité à les utiliser de nombreuses fois.

Les performances inférieures sont dues à la plus grande taille des ions sodium et potassium et à leur capacité à se déplacer à travers les électrodes de carbone poreuses des batteries.

Cependant, Jing Wang, auteur principal et doctorant au Bristol Composites Institute, pense que lui et ses collègues ont peut-être trouvé une solution.

Il a expliqué : « Nous avons proposé une nouvelle stratégie contrôlable de création de modèles de glace pour fabriquer des nanocristaux de cellulose/aérogels de carbone dérivés d’oxyde de polyéthylène à faible coût avec des canaux hiérarchiquement adaptés et alignés verticalement comme matériaux d’électrode, qui peuvent être utilisés pour bien régler la capacité de débit. et la stabilité au cyclage des batteries sodium et potassium-ion.

« Bénéficiant de la renouvelabilité du précurseur et de l’évolutivité à un coût relativement faible dans le processus de synthèse respectueux de l’environnement, ce travail pourrait offrir une voie attrayante pour promouvoir des applications à grande échelle de véhicules électriques durables et de réseaux de stockage d’énergie à grande échelle dans un avenir proche. «