Ranil Jayawardena, député conservateur du nord-est du Hampshire et actuel ministre du Commerce international, a salué le travail du gouvernement dans un éditorial publié vendredi par The Telegraph. Il dit que le Brexit Britain a facilité l’exportation de biens et de services fabriqués au Royaume-Uni vers divers pays en « éliminant les formalités administratives inutiles et en travaillant avec nos partenaires commerciaux à travers le monde pour définir les conditions dans lesquelles les entreprises britanniques peuvent prospérer ».

Le ministre a écrit : « Je suis fier de dire que les chiffres publiés hier montrent que nous avons réussi à résoudre un total de 217 barrières commerciales dans 74 pays, soit une augmentation de 20 % par rapport au total de l’année dernière.

« Tant pis pour les sceptiques, les doomsters et les sombres. »

Il a mentionné que la valeur totale de 766 milliards de livres sterling d’accords commerciaux comprend ceux signés avec 70 pays et l’Union européenne.

Bien que le Royaume-Uni entretienne toujours des liens étroits avec l’UE en termes d’accords commerciaux, les entreprises britanniques exportent plus de marchandises vers les pays non membres de l’UE (13,6 milliards de livres sterling hors métaux précieux) que les pays de l’UE (12,9 milliards de livres sterling).

Mais ces chiffres représentent des valeurs monétaires, et la valeur de l’argent a diminué au fil du temps en raison de l’inflation.

Cependant, l’Institute of Fiscal Studies (IFS) rappelle que les gens se concentrent trop sur les chiffres d’exportation.

L’une des nombreuses idées fausses sur le commerce, selon l’IFS, est que « les exportations sont bonnes et les importations mauvaises ».

En fait, c’est l’inverse qui se produit.

LIRE LA SUITE : Macron refuse d’avoir l’air « doux avec les Britanniques » alors que les élections se profilent

Le ministre a reçu un espace de bureau d’une valeur de 19 000 £ dans sa circonscription de Hants en guise de don du géant des tests et de la traçabilité Serco.

Serco a participé au système NHS Test and Trace partiellement privatisé en Angleterre pour environ 50 millions de livres sterling par mois.