Brexit Britain ouvre la voie avec une nouvelle IA pour «combattre» les variantes du virus avant qu’elles n’émergent | Sciences | Des nouvelles

Les cas quotidiens de COVID-19 ont dépassé les 100 000 pour la première fois depuis le début de la pandémie l’année dernière. Les 106 122 cas dépassent le précédent record du 17 décembre, lorsque les cas avaient atteint 93 045. Un total de 8 008 personnes étaient hospitalisées avec COVID-19 mardi – le niveau le plus élevé depuis le 22 novembre et en hausse de 4% par rapport à il y a une semaine.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré qu’aucune nouvelle restriction ne serait introduite en Angleterre avant Noël.

Les premiers ministres du Royaume-Uni ont décidé de mettre en œuvre leurs propres restrictions respectives.

Au Pays de Galles, Mark Drakeford a annoncé aujourd’hui que le pays suivrait la règle des six dans les lieux d’accueil en salle à partir du lendemain de Noël.

Alors que les Britanniques de haut en bas du pays prévoient de nouvelles restrictions à la suite d’informations faisant état d’un éventuel disjoncteur de deux semaines en cours de discussion au sein du gouvernement, il pourrait désormais y avoir de la lumière au bout du tunnel.

Une équipe de scientifiques d’Oxford a fait une percée dans la recherche sur l’intelligence artificielle, supervisant la création d’un outil qui pourrait combattre les variantes de virus avant qu’elles n’apparaissent.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la vaccination prévient actuellement de quatre à cinq millions de décès chaque année.

Cependant, 1,5 million de décès supplémentaires pourraient être évités grâce à l’utilisation de vaccins plus efficaces.

La plupart des antigènes vaccinaux sont basés sur un seul composant pathogène – la protéine de pointe du virus COVID SARS-CoV-2, par exemple.

Mais cela limite leur efficacité et leur capacité à faire face aux nouvelles souches.

Aujourd’hui, cependant, la start-up de biotechnologie Baseimmune a développé un système basé sur un algorithme capable de créer des antigènes contenant toutes les parties de l’agent pathogène.

Exploré par l’article du magazine BBC Science Focus, « l’outil d’IA peut aider à développer des vaccins universels capables de combattre les variantes virales avant qu’elles n’apparaissent ». Cela pourrait aider les chercheurs à développer la prochaine génération de vaccins universels qui protègent contre de futures variantes capables d’évoluer en plusieurs maladies majeures.

Phillip Kemlo, co-fondateur et ingénieur logiciel de Baseimmune, a déclaré : « Notre algorithme de prédiction relève tous ces défis, accélérant la création de vaccins aussi bons que possible et résisteront à toutes les variantes qui pourraient survenir à l’avenir. «

L’algorithme de conception de vaccins de Baseimmune s’appuie sur des données génomiques, épidémiologiques, immunologiques, cliniques et évolutives pour créer des modèles d’antigènes capables de répondre à un agent pathogène particulier sous sa forme actuelle, ainsi que des variantes probables qui pourraient survenir à l’avenir.

En janvier 2020, juste au moment où la pandémie commençait à s’emparer du monde, Baseimmune a introduit la petite quantité de données existantes sur le SRAS-CoV-2 dans son algorithme.

Cela a ensuite correctement prédit des variantes majeures telles que Alpha et Delta qui n’émergeraient pas avant un an, selon les chercheurs.

L’équipe a récemment reçu un financement de 3,5 millions de livres sterling dans le cadre d’un cycle d’investissement mené par Hoxton Ventures et incluant les premiers investisseurs Creator Fund.

Ils prévoient d’utiliser l’argent pour aider à créer des vaccins universels à l’épreuve du temps contre plusieurs maladies majeures, dont le COVID et le paludisme.

La co-fondatrice Ariane Gomes a déclaré : « J’ai grandi au Brésil et j’ai vu de mes propres yeux l’impact des maladies infectieuses alors que ma tante a vécu toute sa vie avec les effets dévastateurs de la polio, une maladie évitable par la vaccination.

« La pandémie de COVID nous a rappelé que les maladies infectieuses ne vont nulle part, nous devons donc développer de toute urgence la prochaine génération de vaccins pour nous aider à tous nous protéger. »

Actuellement, le gouvernement tente d’atténuer les effets d’Omicron en lançant rapidement sa campagne de vaccination de rappel.

Au début de la semaine, 25 millions de personnes avaient reçu leur vaccin de rappel COVID-19 au Royaume-Uni.

Les vaccins agissent en entraînant le système immunitaire à réagir à une infection par un agent pathogène spécifique, tel qu’un virus, un parasite ou une bactérie.

Au cœur de chaque vaccin se trouve un antigène – une petite molécule sûre basée sur une partie de l’agent pathogène, qui déclenche le système immunitaire protecteur.

On espère maintenant qu’avec l’algorithme de Baseimmune, les chercheurs pourront devancer la courbe évolutive d’un virus et créer des vaccins capables de se défendre contre de futures variantes.

Vous pouvez vous abonner au magazine BBC Science Focus ici.