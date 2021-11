Brexit Britain triomphe alors que la feuille de route de 100 millions de livres sterling pour devenir le leader mondial de l’hydrogène est dévoilée | Sciences | Nouvelles

Le plan consiste à aider l’Écosse à voir près d’un sixième de son énergie produite par l’hydrogène d’ici 2030. L’accent sera mis sur le soutien aux centres régionaux de production d’hydrogène renouvelable et aux projets d’hydrogène renouvelable à travers le pays. La partie initiale du financement ira à un fonds d’innovation pour l’hydrogène de 10 millions de livres sterling, dont le lancement est prévu l’année prochaine dans le but d’améliorer la technologie du secteur et de réduire les coûts.

Le ministre écossais du Net Zero et de l’Énergie, Michael Matheson, a déclaré : « L’hydrogène a un rôle important à jouer dans notre cheminement vers une économie nette zéro, en soutenant l’action audacieuse et urgente requise pour fournir une énergie plus propre et plus verte et également en soutenant une transition juste – en créant bons emplois verts pour notre main-d’œuvre hautement qualifiée.

« L’Écosse a les ressources, les personnes et l’ambition de devenir un leader mondial de la production d’hydrogène et notre plan d’action sur l’hydrogène définit la manière dont nous allons travailler en collaboration avec le secteur de l’énergie pour favoriser les progrès au cours des cinq prochaines années. »

L’annonce intervient également après que le Premier ministre Boris Johnson s’est engagé à faire de la Grande-Bretagne le « Qatar de l’hydrogène ».

M. Johnson a indiqué qu’il pensait que l’hydrogène avait un rôle important à jouer pour aider le Royaume-Uni à se battre pour zéro émission nette.

En fait, stimuler la croissance de l’hydrogène à faible teneur en carbone a été inclus dans le point 2 du « Plan en 10 points ou une révolution industrielle verte » du Premier ministre.

M. Johnson s’est engagé à travailler avec l’industrie britannique pour viser 5 GW de capacité de production d’hydrogène à faible émission de carbone d’ici 2030.

M. Matheson convient que l’hydrogène renouvelable et à faible émission de carbone jouera un « rôle de plus en plus important » sur la voie du zéro net.

Il a déclaré : « Le gouvernement écossais s’engage pleinement à aider le secteur de l’hydrogène à se développer et à croître.

LIRE LA SUITE: Poutine déjoue à nouveau l’UE: la Russie fait flamber les prix du gaz

« Nous investissons 100 millions de livres sterling dans des projets d’hydrogène renouvelable au cours de ce parlement et, en plus de cela, je suis heureux d’annoncer l’expansion de notre fonds de transition énergétique pour soutenir le développement d’un hub d’hydrogène à Aberdeen et aider la région à être à l’avant-garde de la transformation nette zéro du secteur de l’énergie.

Mais l’hydrogène bas carbone n’est pas le bienvenu de tous.

Alors que l’hydrogène vert est complètement nul, la stratégie britannique sur l’hydrogène de M. Johnson, qui définit l’approche pour développer un secteur florissant de l’hydrogène à faible émission de carbone au Royaume-Uni afin de répondre à l’ambition de 5 GW de capacité de production d’hydrogène à faible émission de carbone d’ici 2030, implique également des plans d’utilisation hydrogène bleu.

Le gouvernement affirme que la production d’hydrogène « bleu » grâce au captage du carbone (CCUS) permettra la croissance rapide du secteur tout en réduisant les coûts.

A NE PAS MANQUER

Alerte au tremblement de terre de La Palma alors que 30 secousses secouent une île volcanique [REPORT]

Percée en Egypte après la découverte de la « trouvaille d’une vie » [REVEAL]

Les jabs AstraZeneca et Pfizer liés à un nouvel effet secondaire [INSIGHT]

L’hydrogène bleu est le processus de conversion du gaz naturel en hydrogène et en CO2, le CO2 étant envoyé vers des sites de stockage géologique.

Mais les opposants à l’hydrogène bleu ont fait valoir qu’il n’est pas durable.

Des chercheurs des universités Cornell et Stanford ont publié un rapport selon lequel la combustion d’hydrogène bleu pour le chauffage produit 20 % d’émissions de gaz à effet de serre en plus que l’utilisation de gaz naturel conventionnel sur la base du cycle de vie.

Et maintenant, les militants sont sceptiques quant à la nouvelle annonce du gouvernement.

Alex Lee, militant pour le climat des Amis de la Terre en Écosse, a déclaré : « Il s’agit d’un plan visant à dissimuler les combustibles fossiles par la porte arrière grâce à l’utilisation d’hydrogène bleu.

« Le premier ministre a parlé la semaine dernière de s’éloigner le plus rapidement possible du pétrole et du gaz, mais ce plan d’action pour l’hydrogène explique comment ils soutiendront la poursuite de l’extraction et de la production de gaz pour l’hydrogène.

« Le gouvernement écossais commercialise l’hydrogène bleu, fabriqué à partir de gaz, sous le nom d’« hydrogène à faible teneur en carbone », mais des études ont montré que cet hydrogène bleu libère en réalité plus d’émissions de carbone que la simple combustion de gaz.

« Le plan ne précise pas exactement la quantité d’hydrogène fossile ou renouvelable que le gouvernement écossais vise à soutenir. »