Brexit Britain va lancer des fusées depuis Spaceport – Le milliardaire danois perd l’offre du tribunal | Politique | Nouvelles

L’agence spatiale britannique, en partenariat avec le géant de l’aérospatiale Lockheed Martin et Highland and Island’s Enterprise (HIE), a présenté il y a deux ans un plan visant à créer un site de lancement de fusées pour transporter des micro-satellites en Écosse. Mais une contestation judiciaire a été intentée par trois petits fermiers financés par le milliardaire danois Anders Holch Povlsen devant le tribunal foncier écossais.

Le tribunal foncier écossais qui traite les litiges concernant l’utilisation des terres de crofting a récemment entendu l’affaire.

Mais dans un jugement rendu hier, Lord Minginish, président de la Scottish Land Court, a déclaré : « Cela nous semble clair, étant donné l’importance que les gouvernements britannique et écossais attachent au développement des spatioports l’adéquation de ce site à cette fin, que cela peut être décrit comme une fin raisonnable pour mettre le terrain dans l’intérêt public. »

Le projet écossais, surnommé le “British Cape Canaveral”, créera plus de 60 emplois et 250 autres dans toute la région et sera construit sur le Melness Crofting Estate sur la péninsule d’A’Mhoine dans les Highlands écossais.

On pense qu’il y aura jusqu’à 12 lancements de fusées chaque année, le premier ayant décollé au “début des années 2020”.

M. Povlsen a également tenté de s’opposer aux plans précédemment devant la Cour de session d’Édimbourg, mais sans succès.

Le Highland Council a approuvé le permis de construire pour la proposition historique en juin dernier après qu’un total de 457 objections et 118 représentations aient été déposées auprès de l’autorité.

M. Povlsen s’est opposé au développement pour des raisons environnementales, mais a révélé plus tard qu’il avait investi plus de 1,4 million de livres sterling dans un port spatial rival des Shetland.

Sa société Wildland Limited a déposé une requête en révision judiciaire auprès de la Court of Session contre la décision du conseil d’approuver le programme, mais le tribunal a rejeté sa demande.

Il permettra aux lancements d’avoir lieu depuis le sol britannique pour la toute première fois alors que le Royaume-Uni quitte l’UE, plaçant le pays dans une position unique en tant que seul pays européen à lancer des fusées depuis son sol.

Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a déclaré que les nouvelles règles débloqueraient “un potentiel de 4 milliards de livres sterling d’opportunités de marché au cours de la prochaine décennie”.

Les emplacements d’autres ports spatiaux britanniques, notamment Newquay en Cornouailles, Snowdonia dans le nord du Pays de Galles et les îles occidentales, Glasgow, Machrihanish et Shetland, tous en Écosse, seront également avancés et construits.

Mais A’Mhoine devrait être le projet phare du Royaume-Uni.

Le secteur spatial commercial est estimé à un potentiel de 3,8 milliards de livres sterling pour l’économie britannique au cours de la prochaine décennie.