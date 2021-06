Brexit: Bruxelles battue alors que les États de l’UE rejettent la décision française d’interdire le Royaume-Uni des projets de recherche | Royaume-Uni | Nouvelles

Thierry Breton, l’ancien ministre français des Finances et actuel commissaire européen au marché intérieur, avait tenté d’introduire une interdiction générale de la participation de la Grande-Bretagne à certaines parties du programme de financement Horizon Europe de 100 milliards d’euros (86 milliards de livres sterling). Il a affirmé que l’UE devait protéger sa propriété intellectuelle et a suggéré que le Royaume-Uni pourrait poser un risque pour la sécurité. La proposition de M. Breton a été vivement contestée par les principaux instituts de recherche européens et des pays dont l’Allemagne et l’Irlande.

On craignait que le Royaume-Uni soit traité comme s’il posait les mêmes menaces pour la sécurité que la Chine.

Après de longues discussions à Bruxelles, les diplomates de l’UE ont décidé lors d’une réunion vendredi dernier qu’une interdiction générale de la participation de la Grande-Bretagne au programme Horizon ne serait pas appliquée.

Ils ont insisté sur le fait que les capitales de l’UE et non les bureaucrates européens prendraient la décision de savoir si un pays extérieur au bloc pouvait participer à un projet de recherche donné au cas par cas.

De plus, une majorité qualifiée des 27 États membres devrait voter en faveur de l’imposition d’une mesure d’exclusion.

Un diplomate de l’UE a déclaré au Guardian : « Il est toujours possible pour les entités britanniques d’être exclues de certains appels, mais uniquement sur la base de critères objectifs qui ont été rédigés en collaboration avec les États membres.

Le Royaume-Uni et l’Union européenne ont conclu un accord commercial et sécuritaire à Noël dernier.

Les tentatives de la Commission d’exclure le Royaume-Uni et d’autres États non membres de l’UE du programme Horizon ont été vivement critiquées par les universitaires européens.

En mars, Thomas Hofmann, président de l’Université technique de Munich, a écrit : « La dernière proposition de la Commission européenne d’exclure des pays partenaires de longue date et de confiance comme la Suisse, Israël et le Royaume-Uni de certaines parties du programme de recherche n’est pas dans le l’intérêt de la communauté de la recherche européenne ni de la société en général et pourrait être préjudiciable à la coopération internationale.