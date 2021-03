Brexit: Bruxelles fait une prise de pouvoir de 69 milliards de livres sterling sur les entreprises britanniques – Les chefs de l’UE doivent reculer | Politique | Nouvelles

L’UE veut mettre fin à la domination britannique sur la compensation extrêmement rentable des contrats dérivés pour les entreprises mondiales. Les eurocrates et les dirigeants du bloc souhaitent depuis longtemps prendre le contrôle d’une plus grande partie de l’un des actifs les plus précieux de la ville à la suite du Brexit. Cinq ans après notre vote de départ, la Grande-Bretagne contrôle toujours 90% de la compensation des swaps libellés en euros, une préoccupation majeure pour Bruxelles et d’autres pôles financiers sur le continent.

Un responsable de l’UE a déclaré au FT: « Nous sommes confrontés à une réalité – la concentration actuelle est clairement insoutenable. »

Les pays de l’UE souhaitent depuis longtemps renforcer leurs capacités à gérer les opérations de compensation au sein de la zone euro.

Ils craignent également que la ville ne maintienne une emprise étroite sur l’industrie à un moment où la réglementation financière britannique commence à s’écarter du règlement du bloc.

Les swaps sont utilisés par les entreprises qui cherchent à se protéger contre les variations défavorables des taux d’intérêt.

Le Brexit a connu un remaniement des échanges mondiaux de swaps d’euro, les entreprises quittant la capitale pour se diriger vers les centres financiers de l’UE, tels que Paris et Amsterdam, ainsi que vers Wall Street.

Mais ICE Clear Europe, basée au Royaume-Uni, et LCH du London Stock Exchange Group ont gardé la mainmise sur la compensation – un autre marché financier lucratif.

Ils jouent un rôle clé d’intermédiaire entre les acheteurs et les vendeurs, se protégeant contre les défauts qui pourraient déclencher une réaction en chaîne sur l’ensemble du marché.

Bruxelles ne veut pas se laisser dépendre des autorités de surveillance du marché britanniques qui font les bons choix pour l’Europe en cas de crise de la chambre de compensation.

Les diplomates et les fonctionnaires européens reconnaissent également que les préoccupations sont motivées par les centres financiers européens qui veulent arracher l’entreprise à Londres.

La meilleure eurocrate Mairead McGuinness a décrit plus tôt ce mois-ci les volumes dégagés dans la City comme «arrosants».

La commissaire aux services financiers de l’UE a insisté sur le fait qu’elle était prête à agir si le secteur refusait de se déplacer volontairement vers l’Europe.

Les entreprises de services financiers se sont montrées peu intéressées à faire le saut transmanche pour continuer à servir leurs clients continentaux.

Les responsables de l’UE ont tenu deux réunions privées avec des banquiers d’investissement et des gestionnaires d’actifs dans l’espoir de les convaincre de s’installer en Europe.

Mais des initiés ont déclaré que les chefs des finances avaient rejeté les propositions en faveur du maintien de Londres en tant que principale plaque tournante de l’Europe.

Une source a déclaré: «Les banques et les gestionnaires d’actifs étaient du même avis que vous ne pouvez pas le forcer à déménager du Royaume-Uni vers l’Europe.»

Un deuxième a ajouté: «La Commission a réalisé à quel point il était difficile de le faire.»