Brexit : Bruxelles snobe Emmanuel Macron alors que les membres de l’UE refusent d’entrer dans la guerre de la morue contre le Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

Le président français, 43 ans, a subi un coup dur de la part de ses collègues de l’UE après avoir refusé d’entrer dans sa « guerre de la morue » contre le Royaume-Uni, a révélé le Sun. M. Macron a appelé les membres du bloc bruxellois à accroître la pression sur la Grande-Bretagne après que le ministre français de la Pêche a critiqué le Royaume-Uni pour un « non-respect manifeste » de l’accord de Boris Johnson sur le Brexit.

Selon le Sun, d’autres États membres de l’Union européenne, dont l’Irlande, ont accepté de signer une version édulcorée de la déclaration et ont même supprimé toute référence à la violation par la Grande-Bretagne des accords de licence de pêche signés dans l’accord sur le Brexit.

La Belgique, Chypre, l’Allemagne, la Grèce, l’Italie, le Portugal, l’Espagne, la Suède et les Pays-Bas se sont joints aux Irlandais pour soutenir la déclaration diluée.

Des responsables parisiens ont tenté de détourner l’humiliation de Macron en affirmant qu’il s’agissait d’une « étape importante » dans le ralliement du bloc bruxellois contre le Brexit Grande-Bretagne.

La ministre française de la Pêche, Annick Girardin, a déclaré : « La réponse à l’essoufflement britannique doit avant tout être trouvée au niveau des 27 pays de l’UE.

Bruxelles snobe Macron alors que les membres de l’UE refusent d’entrer dans la guerre de la pêche contre le Brexit Grande-Bretagne (Image: .)

Pêcheurs français (photo) (Image: .)

« Nous publierons les réponses européennes et françaises aux propositions britanniques au cours de la deuxième quinzaine d’octobre, qui pourraient éventuellement inclure des mesures de rétorsion. »

La France a intensifié la pression sur le Royaume-Uni ces dernières semaines après que la Grande-Bretagne a approuvé seulement 12 demandes de pêcheurs français pour s’aventurer dans les eaux britanniques.

Le gouvernement britannique a rejeté un total de 35 offres dans la dernière série de candidatures.

L’île anglo-normande de Jersey a sali les blessures françaises en refusant les licences à 75 autres bateaux français.

Boris Johnson (Image : .)

Emmanuel Macron (à gauche) et Boris Johnson (à droite) (Image : .)

Madame Girardin a répondu en menaçant de couper l’approvisionnement en électricité à la fois de Jersey et de l’île voisine de Guernesey.

Mais le vice-Premier ministre britannique Dominic Raab a riposté contre les Français la semaine dernière.

« Ce à quoi les Français doivent s’adapter », a déclaré le député favorable au Brexit, « c’est la nouvelle réalité à laquelle nous avons quitté l’UE ».

Lorsque Boris Johnson a finalement rompu ses liens avec l’Union européenne le 1er janvier, Bruxelles a accepté de réduire l’accès continental aux eaux côtières indépendantes de la Grande-Bretagne.

La ministre française de la Pêche Annick Girardin (Image : .)

Secrétaire à la Justice et vice-Premier ministre Dominic Raab (Image: .)

Entre 2021 et 2026, le nombre de navires de pêche de l’UE entrant dans les eaux britanniques diminuera de 25 %.

Parallèlement à un investissement de 100 millions de livres sterling dans l’industrie de la pêche britannique, l’accord de Boris sur le Brexit devrait donner au Royaume-Uni 145 millions de livres sterling supplémentaires par an une fois le transfert de quota terminé.

Les relations anglo-françaises ont atteint un point bas suite au départ du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Les responsables à Paris ont été frustrés par la décision de la Grande-Bretagne de rejoindre l’accord de défense de l’Anglosphère, baptisé AUKUS, avec l’Australie et les États-Unis.

Boris Johnson signe son accord sur le Brexit (Image: .)

Opposition unioniste au protocole d’Irlande du Nord (Image: .)

Le ministre britannique du Brexit, Lord David Frost, devrait également dire à l’UE que son offre de réduire les formalités administratives pour les marchandises voyageant d’Ulster vers la Grande-Bretagne ne va pas assez loin lorsqu’il prononcera un discours à Lisbonne plus tard dans la journée.

Les bureaucrates bruxellois ont déclaré qu’ils accepteraient de mettre fin à la soi-disant guerre de la saucisse et d’établir à la place des « voies vertes » qui réduiraient le nombre de contrôles sur les produits des supermarchés.

Mais Downing Street et les unionistes exigeraient que l’UE aille encore plus loin et mette fin à la juridiction de la Cour européenne de justice en Irlande du Nord.

Le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, a riposté contre le Brexit en accusant le gouvernement britannique de « modifier les règles du jeu » sur le protocole d’Irlande du Nord.

Le ministre irlandais des Affaires étrangères Simon Coveney (Image: .)

Le ministre du Brexit, Lord David Frost (Image : .)

« Chaque fois que l’Union européenne présente de nouvelles idées et de nouvelles propositions pour essayer de résoudre des problèmes, elles sont rejetées avant leur publication, et cela se reproduit cette semaine », a-t-il déclaré.

Coveney a affronté Lord Frost sur Twitter au cours du week-end lorsqu’il a demandé à ses 174 000 abonnés: « L’UE travaille sérieusement pour résoudre les problèmes pratiques avec la mise en œuvre du protocole – alors UKG crée une nouvelle » ligne rouge « obstacle au progrès, qu’ils savent que l’UE peut ‘ t passer à autre chose. Sommes-nous surpris ? Vrai Q : UKG veut-il réellement une voie à suivre convenue ou une nouvelle rupture des relations ?

Le ministre du Brexit a répondu : « Je préfère ne pas faire de négociations par Twitter, mais depuis [Coveney] a commencé le processus. . . la question de la gouvernance et de la [ECJ] n’est pas nouveau.

« Nous avons exposé nos préoccupations il y a trois mois dans notre document de commandement du 21 juillet.

« Le problème est que trop peu de gens semblent avoir écouté. »