Brexit : Bruxelles va piéger le Royaume-Uni dans des négociations de dix ans sur le protocole NI | Politique | Nouvelles

in

Le Royaume-Uni a demandé une prolongation du délai de grâce permettant aux viandes réfrigérées de continuer à être expédiées de Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord après la fin de ce mois, lorsque les dispositions actuelles doivent expirer. Yanis Varoufakis a prévenu Boris Johnson que l’Union européenne poursuivrait les négociations sur le protocole d’Irlande du Nord pendant des décennies.

S’adressant au New Statesman, M. Varoufakis a déclaré: “Si vous partez, vous ne partirez pas, vous serez impliqué dans une négociation permanente avec Bruxelles pendant des décennies après le Brexit.

“Ce que nous voyons maintenant avec le protocole d’Irlande du Nord, c’est précisément cela.”

Cela survient alors que l’Irlande écoute ceux qui ont de réelles inquiétudes concernant le protocole d’Irlande du Nord et « plaide fortement au niveau de l’UE en faveur de la flexibilité et du pragmatisme », a déclaré le ministre des Affaires étrangères du pays.

Simon Coveney a déclaré qu’il espérait que des progrès seraient réalisés dans le différend commercial sur la “guerre des saucisses” entre le Royaume-Uni et l’Union européenne la semaine prochaine.

LIRE LA SUITE: Le rêve d’indépendance de l’esturgeon écrasé par Sunak – montre que l’Écosse a besoin du Royaume-Uni

Mais il a ajouté qu’il faudrait également “une adhésion à ce qui a été convenu”.

Le Royaume-Uni a demandé une prolongation du délai de grâce permettant aux viandes réfrigérées de continuer à être expédiées de Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord après la fin de ce mois, lorsque les dispositions actuelles doivent expirer.

M. Coveney a déclaré: “J’espère que cette semaine nous verrons des progrès entre les deux parties sur la demande du gouvernement britannique d’une modeste prolongation du délai de grâce pour les viandes réfrigérées.

“J’espère que nous pourrons voir des progrès sur des questions sensibles telles que la garantie d’approvisionnement en Irlande du Nord, ainsi que sur les animaux de compagnie et j’espère que nous pourrons, dans les semaines et les mois à venir, également explorer des opportunités positives autour de normes communes concernant la production alimentaire, la gestion et la sécurité.

M. Coveney a déclaré qu’il s’agissait de la première réunion de ce type depuis 2019, la décrivant comme une structure “très importante” qui permet aux gouvernements britannique et irlandais de “travailler ensemble sur des questions d’intérêt et de préoccupation mutuels”, ajoutant qu’ils s’engagent à la tenir plusieurs fois. un an à venir.

M. Lewis a déclaré qu’il espérait que l’UE était “flexible” dans son approche du différend commercial avec le gouvernement britannique sur les viandes réfrigérées.

Il a déclaré: “De toute évidence, nous n’avons pas encore eu de réponse formelle de l’UE, nous devons donc attendre de voir cette réponse formelle. Certaines conversations techniques sont en cours à ce sujet.

“Évidemment, j’espère qu’ils seront flexibles et qu’ils chercheront une voie pragmatique à l’avenir, ce serait une bonne indication.

“Nous devrons voir quels sont les détails lorsqu’ils seront présentés et nous pourrons, espérons-le, avancer positivement.”