Brexit: catastrophe dans l’UE alors que les entreprises européennes ouvrent des bureaux à Londres | Politique | Nouvelles

Le gouvernement négocie actuellement un nouveau «protocole d’accord» (MoU) avec Bruxelles qui pourrait donner aux entreprises basées au Royaume-Uni un meilleur accès aux marchés européens. Selon Hilary Fordwich, un développeur commercial mondial, les entreprises européennes envisagent déjà de déménager leurs activités à Londres.

Il a déclaré à RT: « Bovill, une société de conseil en services financiers, a publié en janvier il y a seulement deux mois un rapport indiquant que plus d’un millier de banques, d’assureurs et de gestionnaires d’actifs de l’UE ouvraient des bureaux à Londres afin de mieux servir leur Clients européens.

«Je pense donc que vous constatez qu’un grand nombre de ces investisseurs et entreprises de l’UE déménagent également dans la ville de Londres.

«Ils le font indépendamment du fait que le protocole d’accord soit signé ou non.

« Comme d’habitude, la seule chose qui est habituelle est que les affaires continuent comme d’habitude. »

Avant le référendum de 2016, Remainers a fait valoir que le Brexit décimerait le secteur des services financiers de Londres.

Il a été rapporté que certaines entreprises britanniques ont déménagé à Amsterdam après le Brexit, bien que le nombre d’emplois concernés soit considéré comme faible.

Environ 8 milliards de livres sterling d’actions ont été négociés sur la section néerlandaise de la bourse des actions CBOE Europe et Euronext Amsterdam en janvier, soit quatre fois le chiffre de décembre.

Cependant, une grande partie de cela a été concentrée dans le secteur de la négociation d’actions, qui est à faible marge et n’a qu’un impact limité sur l’emploi.

On espère qu’un nouveau protocole d’accord pourrait être signé dans les prochaines semaines, donnant aux entreprises britanniques un meilleur accès aux marchés financiers européens.

Dans une déclaration la semaine dernière, le Trésor a déclaré: «Des mesures formelles doivent être prises des deux côtés avant que le protocole d’accord ne puisse être signé, mais on s’attend à ce que cela puisse être fait rapidement.»

VEUILLEZ SUIVRE CI-DESSOUS POUR LES MISES À JOUR EN DIRECT:

07h55 mise à jour: Michel de l’UE humilié en tant que propre argument utilisé contre lui – la rangée de vaccins sombre à un nouveau creux

Le patron du Conseil européen, Charles Michel, a été humilié après que son propre appel à la transparence mondiale des vaccins ait été utilisé contre lui.

Dans une nouvelle tournure pour la rangée de vaccins de l’UE, le principal eurocrate a été invité à «mettre de l’ordre dans sa propre maison» plutôt que d’essayer de négocier un traité mondial sur la réponse à la pandémie.

M. Michel a cosigné un appel de plus de 20 dirigeants mondiaux pour la création d’un accord international pour aider à gérer les futures alertes sanitaires à la suite de la crise des coronavirus.

Lors d’un point de presse ce matin, le plus haut fonctionnaire de l’UE a déclaré: « Pour que cette approche globale fonctionne, nous avons besoin de plus de transparence, de plus de responsabilité et de plus de responsabilité partagée dans le système international. »

Mise à jour de 07h30: L’accord commercial américain post-Brexit est en péril alors que Joe Biden est furieux contre la répression fiscale de la technologie à Londres

Un universitaire de haut niveau en économie a averti que la querelle fiscale numérique en cours entre Joe Biden et Boris Johnson pourrait menacer les perspectives d’un accord post-Brexit, car la menace de droits de douane sur les produits britanniques montre que les relations avec la nouvelle administration ont mal tourné.

Le professeur d’économie internationale Keith Pilbeam de la City University de Londres a averti que la taxe sur les services numériques introduite en avril dernier pourrait menacer un accord commercial américain post-Brexit, car les États-Unis estiment que la taxe les cible injustement.

Les États-Unis n’aiment pas la taxe sur les revenus de 2% sur les entreprises numériques, car beaucoup opèrent en Amérique du Nord, le président Joe Biden menaçant de réduire considérablement les droits de douane de 25% sur certains produits britanniques en réponse.

Le Royaume-Uni dit qu’il veut que les entreprises numériques paient leur «juste part d’impôt», mais les États-Unis ne sont pas d’accord et disent que la taxe est discriminatoire envers les entreprises américaines.