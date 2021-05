Brexit confirmé alors que le héros français de Gaulle a admis qu’il n’aurait pas rejoint l’UE | Royaume-Uni | Nouvelles

Le Brexit a “ bouleversé les choses ”, déclare Sion Jobbins

Le Brexit divise l’opinion au Royaume-Uni depuis près d’une décennie et les querelles sur les relations du pays avec l’UE vont probablement gronder pendant de nombreuses années à venir. Mais le débat plus large sur les liens de la Grande-Bretagne avec le bloc n’est pas unique au 21e siècle, car les arguments remontent à près de 70 ans. La perception aujourd’hui pourrait bien être que le projet de Bruxelles est soutenu de tout cœur par les deux plus grandes économies de l’UE, la France et l’Allemagne. Cela n’a pas toujours été le cas, cependant.

Comme l’a exploré Philip Stevens dans “Britain Alone: ​​The Path from Suez to Brexit”, les Français en particulier étaient mal à l’aise lorsque les fondations du bloc ont vu le jour en tant que CEE – la Communauté économique européenne.

Le journaliste du Financial Times écrit: «Si l’impulsion vers le rapprochement franco-allemand était puissante, il était loin d’être inévitable que l’intégration européenne prenne la forme qui a finalement émergé.

“La France partageait bon nombre des préoccupations britanniques concernant la souveraineté.”

Et il est allé plus loin en expliquant comment le général de Gaulle, qui n’était pas président de la France au moment de la conférence de Messine lors de la rédaction du traité de Rome, n’aurait pas signé l’accord que son prédécesseur, René Coty, a fait.

Brexit justifié alors que le héros français de Gaulle a admis qu’il n’aurait pas rejoint l’UE (Image: GETTY)

La France d’Emmanuel Macron et l’Allemagne d’Angela Merkel sont les deux puissances économiques de l’UE (Image: GETTY)

M. Stevens a poursuivi : « de Gaulle, revenu au pouvoir à la suite de la conférence de Messine, a avoué plus tard que s’il avait été président lors de la rédaction du traité de Rome, il aurait refusé de le signer.

« La France a d’abord privilégié la sécurité à la coopération économique et a fait pression pour qu’une nouvelle agence mutualise les capacités nucléaires du continent.

“Pour sa part, l’Allemagne de l’Ouest voulait un commerce sans droits de douane dans les produits manufacturés et a résisté aux projets français de politique agricole commune.”

Si cela s’était produit, la France – comme la Grande-Bretagne – n’aurait pas été signataire du traité de Rome et donc pas un membre fondateur de ce qui allait devenir l’UE.

Le point de M. Stevens met en évidence la fragilité de l’histoire et comment, avec la petite affaire de la France ayant un dirigeant différent au milieu des années 50, le visage de la Grande-Bretagne et de l’Europe telle que nous la connaissons pourrait être fondamentalement différent.

Charles de Gaulle (Image : GETTY)

Il se trouve que la France était un membre fondateur de la CEE et que la Grande-Bretagne l’a rejoint plus tard en 1973 – mais pas avant que le général de Gaulle ait dit « non » à deux candidatures britanniques.

Le général de Gaulle – qui a été président de la France de 1959 à 1969 – a rejeté deux premiers ministres: le conservateur Harold Macmillan et le travailliste Harold Wilson.

Et une déclaration publiée au nom du gouvernement français en 1967 peut sembler profondément prophétique pour les Brexiteers aujourd’hui.

Il se lit comme suit: «Par rapport aux motifs qui ont conduit les six [founder nations] d’organiser leur unité, on comprend pour quelles raisons, pourquoi la Grande-Bretagne – qui n’est pas continentale, qui reste, à cause du Commonwealth et parce qu’elle est une île, engagée bien au-delà des mers, qui est liée aux États-Unis par toutes sortes de accords spéciaux – n’a pas fusionné en une Communauté avec des dimensions et des règles définies.

Le général de Gaulle a fait écho aux sentiments exprimés par Tony Benn des décennies plus tard, en soulignant que la Grande-Bretagne bénéficiait d’importations bon marché en provenance du Commonwealth et, à l’inverse, serait « obligée d’augmenter le prix de sa nourriture » si le pays « se soumettait aux règles de les six »États membres de la CEE à l’époque.

L’ancien Premier ministre Ted Heath avec le président français Georges Pompidou alors que la Grande-Bretagne a rejoint la CEE (Image: GETTY)

Charles de Gaulle (Image : GETTY)

La déclaration continuait : « La Grande-Bretagne se nourrit, dans une large mesure, de denrées alimentaires achetées à bas prix dans le monde entier et, en particulier, dans le Commonwealth.

« Si elle se soumet aux règles des six, alors sa balance des paiements sera écrasée par des « prélèvements » et, d’autre part, elle serait alors contrainte de relever le prix de sa nourriture au niveau de prix adopté par le continent. pays, d’augmenter par conséquent les salaires de ses ouvriers et, par là, de vendre ses marchandises d’autant plus à un prix plus élevé et avec plus de difficulté.

Enfin, il a souligné que la Grande-Bretagne serait « isolée » dans le « régime coûteux » de la CEE et a demandé : « Comment ne pas voir que la situation même de la livre sterling empêche le Marché commun d’incorporer la Grande-Bretagne ?

Le French Journal of British Studies note qu’il y avait beaucoup de l’autre côté de la Manche qui était d’accord avec son analyse.

En 1951, le pamphlet « Unité européenne » du Parti travailliste affirmait que : « À tous égards, sauf la distance, nous, en Grande-Bretagne, sommes plus proches de nos parents en Australie et en Nouvelle-Zélande à l’autre bout du monde, que nous ne le sommes de l’Europe.

Charles de Gaulle était la figure clé de la Résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale (Image: GETTY)

Tony Benn a défendu le mouvement anti-CEE pour le travail (Image: GETTY)

Néanmoins, Edward Heath a négocié avec succès l’entrée de la Grande-Bretagne dans la CEE en 1972 et, le 1er janvier 1973, la Grande-Bretagne a officiellement rejoint le bloc.

Cependant, lors du référendum de 1975 sur l’entrée de la Grande-Bretagne, les propos du général de Gaulle refont surface.

Lors d’un débat avec son collègue député travailliste Roy Jenkins, l’eurosceptique passionné Tony Benn a fait valoir que la politique agricole commune (PAC) était une « économie de siège » conçue pour favoriser les Français et nuire à la Grande-Bretagne.

Concernant la flambée des prix alimentaires, il a ajouté : « Nous avons des montagnes de beurre et des montagnes de bœuf parce que la politique agricole commune a été élaborée au profit des Français et si vous lisez [Charles] Dans le célèbre discours de veto de de Gaulle, il a déclaré que la PAC serait un fardeau écrasant pour l’économie britannique.

“Il n’a jamais pensé que M. Heath se mettrait à genoux et l’accepterait.”

Le malaise de la Grande-Bretagne avec Bruxelles, comme le général de Gaulle l’avait sans doute prédit, ne s’est jamais vraiment calmé.

Lorsque les Britanniques ont été interrogés sur la place de leur pays dans l’UE pour la deuxième fois en un peu plus de 40 ans, en 2016, le résultat a été une nette majorité de congé.

Philip Stevens’ Britain Alone: ​​The Path From Suez to Brexit a été publié par Faber et Faber en 2021. Il est disponible ici.