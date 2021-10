Le ministre des Affaires étrangères a critiqué le Royaume-Uni pour ses tactiques de négociation concernant le protocole d’Irlande du Nord.

Des rapports sont apparus au cours du week-end suggérant que le ministre britannique du Brexit, Lord Frost, était prêt à indiquer clairement à son homologue de l’UE, Maros Sefcovic, que la suppression de la surveillance du protocole par la Cour européenne de justice est une « ligne rouge » pour Downing Street.

M. Coveney a tweeté samedi soir : « L’UE travaille sérieusement pour résoudre les problèmes pratiques liés à la mise en œuvre du protocole – alors UKG crée une nouvelle « ligne rouge » obstacle au progrès, qu’ils savent que l’UE ne peut pas avancer. Sommes-nous surpris ?

« Real Q : UKG souhaite-t-il réellement une voie à suivre convenue ou une nouvelle rupture des relations ? »

Cependant, M. Coveney a été critiqué pour ces commentaires.

Owen Polley est un auteur et commentateur basé en Irlande du Nord qui a abordé la question.

Écrivant dans The Telegraph, M. Polley a déclaré: « Coveney et son patron, le chef du Fine Gael et ancien taoiseach Leo Varadkar, ont fait plus que la plupart des politiciens pour nuire à l’amitié entre Londres et Dublin, saper la coopération entre les deux parties de l’Irlande et déstabiliser le Accord de Belfast.

Le Royaume-Uni a discuté avec l’UE du protocole d’Irlande du Nord et espère que certains des aspects jugés les plus dommageables seront supprimés.

Pour s’en assurer, Lord David Frost avait menacé de déclencher la « pause d’urgence », article 16, qui permettrait au gouvernement de suspendre toute partie de l’accord jugée problématique.

Lord Frost a déclaré que si l’Union européenne refusait d’accepter le protocole amélioré du Royaume-Uni sur l’Irlande du Nord, ce serait une « erreur de jugement historique ».

LIRE LA SUITE : Nous avons besoin du Royaume-Uni ! Le patron de Volkswagen met en garde 30.000 emplois

En réponse, l’UE est sur le point de présenter un plan qui permettrait à toutes les marchandises de voyager sans problème entre les pays.

Cependant, dans ce cadre, il a déclaré qu’il ne pouvait pas renoncer à l’autorité de la CJCE sur l’Irlande du Nord.

M. Polley a ajouté : « Lord Frost a raison d’insister sur le fait que toute renégociation doit traiter du rôle de la CJCE en Irlande du Nord et restaurer pleinement la souveraineté britannique.

« Beaucoup de gens dans la province ont été assassinés parce qu’ils défendaient sa place à part entière dans l’Union. Les répercussions constitutionnelles du Protocole sont au cœur de son échec.

« Ce ne sont pas une sorte de non-pertinence technique ou théorique qui peut être ignorée au nom du pragmatisme. »