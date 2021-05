Brexit de nom seulement! Boris Johnson n’a pas réussi à faire «une divergence décisive avec l’UE» | UK | Nouvelles

Le Parlement européen a voté à une écrasante majorité en faveur de la ratification de l’accord commercial post-Brexit entre l’UE et le Royaume-Uni, mettant fin à des années de négociations tendues. Le Parlement a donné son approbation à l’accord par un vote de 660 voix pour, 5 contre et 32 ​​abstentions – une étape finale nécessaire pour que l’accord entre en vigueur de manière permanente. Le Premier ministre Boris Johnson a salué la ratification comme une approbation en tant que base plus stable pour la relation.

Il a déclaré dans un communiqué: «Cette semaine est la dernière étape d’un long voyage, assurant la stabilité de nos nouvelles relations avec l’UE en tant que partenaires commerciaux vitaux, alliés proches et égaux souverains.

«Le moment est venu d’envisager l’avenir et de construire une Grande-Bretagne plus mondiale.»

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s’est également félicitée du vote, affirmant que l’accord de commerce et de coopération «marque le fondement d’un partenariat solide et étroit avec le Royaume-Uni».

Reconnaissant les préoccupations de l’UE concernant l’approche du Premier ministre concernant les accords avec Bruxelles, elle a averti que «une mise en œuvre fidèle est essentielle».

L’accord est sans aucun doute un énorme triomphe pour M. Johnson, qui, en 2019, a remporté une majorité écrasante aux élections générales avec la promesse de “faire le Brexit”.

Cependant, alors que le Brexit pourrait être fait, le commentateur politique et économiste principal Harry Western a accusé M. Johnson de «ne pas avoir signalé une divergence décisive par rapport au modèle économique de l’UE».

Il a écrit dans un récent rapport: «De nouveaux accords commerciaux importants avec des pays tiers restent bloqués grâce à des intérêts agricoles protectionnistes, et les changements réglementaires ont été minimes.

«Le pire de tout, c’est que le gouvernement est aspiré vers un alignement dynamique sur les règles agricoles de l’UE en raison des problèmes causés par le protocole d’Irlande du Nord.

“Cela menace de faire dérailler totalement les ambitions mondiales de la Grande-Bretagne et de la laisser un satellite économique de l’UE.”

Si les Brexiteers pensaient que le 1er janvier 2021 marquait la fin des tentatives d’imposer un faux “Brexit de nom uniquement”, a écrit M. Western, elles se sont malheureusement avérées erronées.

Comme Lord David Frost, le négociateur en chef britannique, l’a dit à juste titre, le but du Brexit est la divergence.

JUST IN: David Frost a émis un avertissement brutal sur le Brexit comme “ beaucoup plus à faire ”

Divergence par rapport à «un modèle économique européen dommageable et stagnant qui a entravé la croissance de l’économie britannique au cours des dernières décennies».

Concrètement, cela signifie que le Royaume-Uni poursuit une politique commerciale véritablement indépendante et s’emploie de manière agressive à modifier ou supprimer les réglementations européennes héritées.

Cependant, cela ne se produit pas vraiment

M. Western a expliqué: “En matière de politique commerciale, il est vrai que le Royaume-Uni a eu beaucoup de succès en reconduisant des accords avec des pays tiers qui avaient été initialement conclus lorsque le Royaume-Uni faisait partie de l’UE.

“En effet, le Royaume-Uni a fait cela beaucoup plus rapidement que de nombreux commentateurs ne le pensaient possible. Mais en termes de nouvelles transactions, le registre reste essentiellement vide.

“L’accord avec le Japon de l’année dernière comprenait quelques éléments supplémentaires en plus du précédent accord négocié par l’UE, mais rien de très dramatique.”

Il a conclu: «Dans l’ensemble, il est clair que la rhétorique du Royaume-Uni sur la« Grande-Bretagne mondiale »ne correspond pas à une action réelle.

«Le gouvernement se montre peu disposé à prendre des mesures audacieuses en matière de commerce ou de réglementation et s’oriente vers des expédients dans le domaine SPS qui saperaient tout l’objectif du Brexit.

“Il y a des éléments au sein du gouvernement qui semblent pousser fortement cet agenda. Le risque de ‘Brexit en nom seulement’ est maintenant plus élevé qu’à n’importe quel moment depuis que Theresa May a présenté son faux accord sur le Brexit il y a plus de deux ans.”

Dans une interview exclusive avec Express.co.uk, le conseiller du travail et secrétaire général du congé du travail Brandon Chilton a également critiqué l’accord commercial que le Premier ministre a conclu avec l’UE.

Il a déclaré: «Je suis toujours très préoccupé par l’accord négocié par Boris Johnson.

«Une partie de notre pays a été essentiellement coupée: l’Irlande du Nord.

«Il y a une frontière le long de la mer d’Irlande et les gens qui font du commerce de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord subissent une paperasserie extrême.

“Nous assistons également à des violences à Belfast et dans d’autres villes, et bien que je n’attribue pas cela à l’accord sur le Brexit, je pense que c’est un facteur contributif.”

Le Brexiteer a ajouté: “Je pense que Boris Johnson doit adopter une ligne ferme.

“Il doit faire preuve de leadership, rassembler les parties et explorer comment nous pouvons ramener l’Irlande du Nord sous l’administration, la coutume et la réglementation britanniques.”

Les origines des récentes manifestations à Belfast ont été attribuées en partie au ressentiment de la communauté loyaliste à l’égard du protocole d’Irlande du Nord – une partie du traité qui a vu le Royaume-Uni quitter l’UE.

Cependant, la récente décision de la police de ne pas poursuivre les hauts législateurs du parti républicain irlandais Sinn Fein pour avoir enfreint les règles du COVID-19, afin d’assister aux funérailles de l’ancien membre de haut niveau de l’armée républicaine irlandaise Bobby Storey, a également été citée comme allumant la poudrière. .

L’Irlande du Nord n’est cependant pas la seule préoccupation de M. Chilton.

Il a ajouté: «Je suis également inquiet pour la pêche.

«Les conchyliculteurs du Kent ont encore des difficultés à faire entrer leurs produits en France, par exemple.

«Nous n’avons pas complètement récupéré les eaux territoriales qui nous avaient été promises.

“Et tout est encore à revoir dans cinq ans.”

M. Chilton a conclu: “Bien que le Brexit soit terminé, ce n’est pas fini.

“Ce sera une discussion sur la mesure dans laquelle nous nous éloignerons ou nous éloignerons de l’Europe, que nous aurons pendant des années.”