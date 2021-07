Brexit déclenche le chaos pour les pêcheurs allemands – risque de cracher avec la Norvège | Monde | Nouvelles

in

Brexit : Sandell dénonce l’absence « honteuse » d’un accord avec la Norvège

Et l’industrie de la pêche allemande a qualifié la Norvège d’« égoïste » – tout en appelant Bruxelles à intervenir, un expert déclarant : « Vous ne pouvez pas accepter cela. Le départ du Royaume-Uni a incité Oslo à réduire unilatéralement le quota de pêche de l’UE pour le cabillaud et vise à faire de même avec le maquereau dans une mesure qui, selon le site Web norvégien Fiskeribladet, pourrait valoir 100 millions de livres sterling supplémentaires.

Les inquiétudes concernant l’effet d’entraînement de leur approche ont été soulignées dans un communiqué publié hier par l’Association allemande de la pêche.

Celui-ci a mis en garde : « Parce que le stock de poissons à distribuer n’augmente pas, quelqu’un doit payer la facture du comportement égoïste des Norvégiens.

“Il est impossible que l’UE accepte cela.”

La chancelière allemande Angela Merkel (Image: GETTY)

Le Premier ministre britannique Boris Johnson (Image: GETTY)

Le communiqué mettait en garde : « Étant donné que les captures totales n’augmentent pas dans le contexte d’une gestion durable, cela entraînerait une réduction permanente des possibilités de pêche de l’UE.

La GFA craint une escalade d’ici la fin août au plus tard « car les pêcheurs européens d’Allemagne, d’Espagne, du Portugal, de France et de Pologne auraient alors épuisé le quota que la Norvège veut toujours leur accorder », a expliqué la GFA.

Il a ajouté : « Si l’UE ne défend pas les droits légitimes des citoyens de l’UE dans cette situation, il existe un risque de pertes permanentes de droits de pêche d’une valeur totale de plusieurs centaines de millions d’euros par an.

Il existe même un risque que les navires des cinq pays de l’UE mentionnés ci-dessus soient interdits d’accès aux eaux norvégiennes.

JUST IN: L’Australie “surveille attentivement” le navire espion chinois

Des bateaux norvégiens pêchent la morue dans l’Arctique (Image : GETTY)

S’exprimant l’année dernière, le ministre de la Pêche du pays, Odd Emil Ingebrigtsen, a déclaré : « Si nous ne parvenons pas à un accord d’ici le 1er janvier, nous n’ouvrirons pas les zones de pêche économiques de la Norvège aux navires de l’UE et de la Grande-Bretagne.

“Nous ne pouvons pas non plus nous attendre à ce que les navires norvégiens aient accès à leurs zones (de l’UE et de la Grande-Bretagne) avant qu’un accord ne soit conclu.”

Une telle interdiction n’a pas encore transpiré – mais reste une possibilité.

L’industrie allemande de la pêche emploie 40 000 personnes et débarque plus de 1,2 million de tonnes métriques de poisson par an.

A NE PAS MANQUER

Le coup sauvage de l’UE en Norvège sur la pêche: “Ne leur donnera pas un seul crabe” [INSIGHT]

L’UE et Joe Biden prêts pour une confrontation majeure: le président américain “copie Trump” [EXCLUSIVE]

Les lobbies des entreprises « dominent le canal pour influencer le Conseil de l’UE » [ANALYSIS]

Kirkella, amarré à Hull (Image: UK Fisheries)

Erna Solberg, Premier ministre norvégien (Image: GETTY)

La chancelière Angela Merkel est membre du Bundestag pour le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, l’une des régions allemandes les plus dépendantes de la pêche.

L’échec à conclure un accord de pêche post-Brexit avec la Norvège – qui n’a jamais été membre de l’UE – a également de graves conséquences pour l’industrie de la pêche britannique.

Kirkella, un chalutier hauturier appartenant à UK Fisheries, basé à Hull, est actuellement amarré au port car il n’est actuellement pas autorisé à opérer dans les eaux norvégiennes.

S’exprimant en avril, la PDG Jane Sandell a déclaré: “C’est un jour très noir pour la Grande-Bretagne.

Pêcheries européennes cartographiées (Image : Express)

« George Eustice doit à nos équipages et à la région de Humberside une explication sur la raison pour laquelle Defra n’a même pas été en mesure de maintenir les droits que nous avons de pêcher dans les eaux norvégiennes depuis des décennies, sans parler de se vanter d’un« bonus Brexit », qui s’est transformé en catastrophe.

“En conséquence, il n’y aura pas de morue arctique capturée par les Britanniques vendue via des chippies pour notre plat national – tout sera importé des Norvégiens, qui continueront à vendre leurs produits de la pêche au Royaume-Uni en franchise de droits alors que nous en sommes exclus. des eaux.

“Tout simplement, c’est une honte et un embarras national.

« Le Royaume-Uni voulait être un État côtier indépendant, mais les seuls bénéficiaires du Brexit se révéleront être une poignée de barons de la pêche pélagique écossais.

Bateaux de pêche dans le nord de l’Allemagne (Image : GETTY)

“Tous les autres, y compris une grande partie de la flotte intérieure britannique et les personnes qui y travaillent, seront perdants.”

Jeremy Percy, président de la New Under Tens Fisherman’s Association (NUFTA), a déclaré à Express.co.uk à l’époque : « ‘Dog’s breakfast’ résume vraiment tout.

« L’ensemble de la sortie de l’UE en ce qui concerne la pêche a été une débâcle totale du début à la fin.

“Nos négociateurs doivent encore conclure un accord à long terme avec l’UE sur les quotas ou avec la Norvège.”

(Rapport supplémentaire de Monika Pallenberg)