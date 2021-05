Brexit dernier: Boris envoie Lord Frost à Belfast pour des pourparlers de crise alors que l’UE émet un avertissement Politique | Nouvelles

Le ministre du cabinet se rendra en Irlande du Nord cette semaine et s’entretiendra avec Arlene Foster et Michelle O’Neill sur le protocole de l’Irlande du Nord. Express.co.uk a appris que Lord Frost rencontrerait également des entreprises locales qui ont été affectées par les accords commerciaux post-Brexit.

Le protocole, qui a été incorporé dans l’accord de retrait du Brexit pour aider à éviter une frontière dure sur l’île d’Irlande, a laissé l’Irlande du Nord liée à une série de règles douanières et réglementaires de l’UE.

L’Irlande du Nord fait également partie du marché unique de l’UE avec des contrôles des normes sanitaires et phytosanitaires (SPS) effectués sur certains produits en provenance du reste du Royaume-Uni dans le cadre des accords.

Mais le protocole a provoqué des perturbations importantes dans les échanges et des pénuries de certains produits dans les supermarchés.

Les politiciens unionistes de Stormont affirment que la situation devrait s’aggraver plus tard cette année après l’expiration des délais de grâce qui ont expiré les fournisseurs de supermarchés exemptés.

Ils ont également demandé que le protocole, qui a été négocié dans le cadre de l’accord de sortie du Royaume-Uni de l’UE, soit abandonné.

Des responsables britanniques et européens ont eu des discussions avant l’expiration de ces délais de grâce pour parvenir à un compromis.

Avant la visite, une source du gouvernement britannique a déclaré: «Le protocole de l’Irlande du Nord est une question extrêmement importante en ce moment, nous avons besoin de solutions sensées.

«Bien que cela apporte de nombreux avantages, notamment pour éviter une frontière dure avec la République d’Irlande, cela a créé de graves problèmes commerciaux qui doivent être résolus.

Avant la visite, Diane Dodds, ministre de l’Économie d’Irlande du Nord, a déclaré que Bruxelles devait cesser de “punir” l’Irlande du Nord à propos du Brexit.

Mme Dodds a également déclaré que les entreprises d’Irlande du Nord éprouvaient des difficultés persistantes à importer des marchandises de Grande-Bretagne en raison de la nouvelle bureaucratie requise en vertu du Protocole.

Répondant à une question de l’Assemblée du député du Sinn Fein Caoimhe Archibald, elle a ajouté: “En ce qui concerne le Protocole, nous devons absolument régler les dommages que le Protocole fait à ces chaînes d’approvisionnement.”

Mme Dodds, qui a déclaré avoir écrit régulièrement à Lord Frost, a ajouté: “Bon nombre des difficultés que rencontrent les entreprises ne sont pas dues au Brexit, elles sont en fait à cause du protocole, et elles sont dues au fait que les partis de cette Assemblée ont voté et ont demandé avec pour la mise en œuvre rigoureuse de ce protocole.

«Nous devons donc vraiment regarder la situation dans son ensemble pour l’investissement en Irlande du Nord et nous devons offrir aux gens une vision holistique de ce que l’Irlande du Nord a à offrir.

“Et j’espère que le gouvernement écoute et écoutera et qu’en fait l’UE s’arrêtera sur cette trajectoire obstinée de punir l’Irlande du Nord, et de ne pas l’aider, comme il l’a prétendu tant de fois dans le passé qu’elle était disposée à le faire.”

Mme Archibald avait exhorté le ministre à développer une stratégie pour permettre à la région de maximiser les “opportunités” offertes par le protocole, en particulier la capacité “unique” de commercer librement dans le marché intérieur britannique et le marché unique européen.