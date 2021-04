Brexit dernier: David Frost tient des discussions secrètes avec l’UE pour mettre fin à la dispute sur les accords commerciaux | Politique | Nouvelles

Lord Forst s’est entretenu mercredi avec le vice-président de la Commission européenne pour présenter une solution pour mettre fin à la querelle sur les contrôles des marchandises circulant entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne. Lors des entretiens avec le responsable de l’UE, Lord Forst a présenté un plan réalisable sur la manière dont le protocole de l’Irlande du Nord sera mis en œuvre par le Royaume-Uni. Pour cette raison, on pense que les tensions entre l’UE et le Royaume-Uni pourraient désormais être atténuées à l’avenir.

Comme le rapporte la BBC, ces pourparlers sont intervenus après que le Royaume-Uni a prolongé la période de grâce pour les marchandises circulant entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

Pour cette raison, les marchandises telles que les produits agroalimentaires et les colis n’auront pas besoin de contrôles douaniers lors de leurs déplacements entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne.

Cependant, après avoir fait cela unilatéralement, l’UE a fait valoir que le protocole de l’Irlande du Nord avait été violé.

Le protocole a été créé afin de maintenir le commerce entre le Royaume-Uni et l’Irlande du Nord, mais a jusqu’à présent vu les entreprises de l’île d’Irlande souffrir en raison des contrôles douaniers supplémentaires.

Avant les pourparlers, Michel Barnier avait averti que le protocole devait être pleinement mis en œuvre afin de respecter l’accord du Vendredi saint.

Le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, a également affirmé que le protocole devait être maintenu malgré les demandes du DUP d’abandonner la procédure.

Il a déclaré: « Nous serions sortis du marché unique par défaut.

« Le protocole ne concerne pas seulement l’Irlande du Nord; il concerne l’île dans son ensemble qui fonctionne comme elle doit fonctionner afin de protéger les relations et le commerce. »

Mise à jour de 7 h 29: David Frost s’entretient avec l’UE

Le ministre du Cabinet, Lord Frost, s’est entretenu avec le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, afin d’apaiser les tensions sur le protocole de l’Irlande du Nord.

Selon la BBC, Lord Frost s’est entretenu avec le responsable de l’UE à la suite de la décision du Royaume-Uni de prolonger la période de grâce pour les marchandises circulant entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

Les responsables britanniques ont affirmé que cela avait été fait pour aider les entreprises d’Irlande du Nord, mais cela a déclenché un conflit avec l’UE, qui a affirmé qu’elle avait violé un accord international.

Avant les pourparlers, Michel Barnier a insisté sur le fait que le protocole doit être complètement mis en œuvre afin de maintenir le processus de paix en Irlande.