Brexit dernier: Emmanuel Macron se moque alors que Raab riposte à l’attaque amère du G7 | Politique | Nouvelles

Le dirigeant français a averti jeudi la Grande-Bretagne que l’accord post-Brexit qu’il avait conclu avec l’Union européenne en décembre dernier n’était pas renégociable. Il a dit : « Rien n’est renégociable, tout doit être appliqué.

Mais le dernier coup de M. Macron contre la Grande-Bretagne a été accueilli par la réponse sévère du ministre des Affaires étrangères Dominic Raab qui a riposté, avertissant que “l’intégrité du Royaume-Uni” est ce qui est loin d’être négociable.

M. Raab a déclaré: “Nous ne négocions ni ne marchandons l’intégrité du Royaume-Uni, que ce soit l’intégrité territoriale, constitutionnelle ou économique du Royaume-Uni, ce n’est pas sur la table, ce n’est pas négociable.”

La réponse a incité le leader de la Génération Frexit, Charles-Henri Gallois, à se moquer du président Macron sur Twitter.

Il a déclaré : “Emmanuel Macron n’est pas habitué à cela et ne comprend pas.

“Celui qui est prêt à tout sacrifier de la France au nom de l’UE !”

M. Raab a déclaré que Boris Johnson était impatient de discuter du protocole avec le président afin qu’il puisse être “très clair sur notre position”, mais a déclaré que le couple “ne s’était pas attardé” sur la question.

Il a déclaré à Sky News que le Premier ministre était aussi capable d’expliquer que “nous voulons une approche flexible et pragmatique”.

Il a ajouté: “Mais pour que cela se produise, l’UE doit être moins puriste, plus pragmatique et plus flexible dans sa mise en œuvre.

Mais il a déclaré que le “marché intérieur” du Royaume-Uni devait être respecté et “nous devons juste le faire fonctionner”.

L’UE a menacé de lancer une guerre commerciale contre la Grande-Bretagne si elle ne mettait pas en œuvre des contrôles sur les marchandises entrant en Irlande du Nord aux termes de l’accord de “divorce” du Brexit que M. Johnson a signé.

La perspective d’un différend commercial sur la “guerre des saucisses” est survenue après que le ministre du Brexit, Lord Frost, a refusé d’exclure la possibilité que le Royaume-Uni puisse retarder unilatéralement l’imposition de contrôles sur les viandes réfrigérées de fabrication britannique qui devraient entrer en vigueur à la fin du mois.

Le protocole maintient effectivement l’Irlande du Nord dans le marché unique européen afin d’éviter une frontière dure avec l’Irlande, ce qui signifie une barrière commerciale dans la mer d’Irlande pour les marchandises traversant la Grande-Bretagne.

Le Premier ministre a déclaré à la BBC : “Vous comprendrez qu’il existe des moyens d’appliquer le protocole, des moyens de le faire fonctionner, qui peuvent être excessivement contraignants.

“Je vous donne juste une statistique : 20 % des contrôles effectués sur l’ensemble du périmètre de l’UE sont désormais effectués en Irlande du Nord, soit trois fois plus qu’à Rotterdam.”

Lors d’une conférence de presse avant le sommet du G7, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a insisté sur le fait que le protocole est la “seule solution” pour empêcher une frontière dure avec la République et doit être pleinement mis en œuvre.

Elle a déclaré: “Nous avons fait preuve de flexibilité, nous ferons preuve de flexibilité, mais le protocole et l’accord de retrait (Brexit) doivent être mis en œuvre complètement.”