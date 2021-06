Brexit dernier: John Redwood explose à Bruxelles ‘MAJORITY’ au G7 | Monde | Nouvelles

in

Brexit: une pêcheuse dénonce un accord de pêche “inacceptable”

Les présidents de la Commission européenne et du Conseil européen sont présents, en plus des sept dirigeants nationaux. M. Redwood a fait valoir que cela signifie que l’UE a effectivement cinq représentants au sommet.

Il a tweeté : « L’UE au G7 peut être représentée par l’Allemagne, la France et l’Italie, à trois voix.

“Alors pourquoi l’UE peut-elle également envoyer deux présidents de l’UE pour leur donner une majorité?”

La publication a été largement partagée, recevant plus de 600 retweets et 2 800 likes.

Les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, le Japon, l’Italie et le Canada constituent les sept membres du G7.

« Pourquoi l’UE peut-elle également envoyer deux présidents de l’UE ? » (Image : GETTY)

Les dirigeants du G7 photographiés avec la reine (Image: GETTY)

Ils ont été rejoints en Cornouailles par Ursula von der Leyen et Charles Michel, respectivement présidents de la Commission européenne et du Conseil.

Boris Johnson, qui accueille l’événement, a également invité les dirigeants de l’Inde, de l’Australie et de la Corée du Sud à assister à certaines des discussions.

Le président de la Commission européenne assiste aux réunions du G7, ou de son précurseur, depuis 1981.

Depuis 2010, le président du Conseil européen est invité ainsi que le co-représentant de l’UE.

Boris Johnson cogne les coudes avec Ursula von der Leyen (Image: GETTY)

La Russie était membre du G8 jusqu’en 2014, date à laquelle elle a été expulsée suite à son annexion de la Crimée produisant le G7.

La conférence se concentre sur le changement climatique, la lutte contre le coronavirus et les menaces à la sécurité mondiale.

Dans ses remarques liminaires, M. Johnson a déclaré que les pays du G7 doivent « s’améliorer dans nos sociétés » à mesure qu’ils se remettent du coronavirus.

Il a exhorté le monde développé à ne pas « répéter les erreurs de la dernière grande crise, de la dernière grande récession économique de 2008, lorsque la reprise n’était pas uniforme dans toutes les parties de la société ».

Le président du Conseil européen Charles Michel et son partenaire à Cornwall (Image: GETTY)

La reine s’entretient avec le premier ministre canadien Justin Trudeau (Image: GETTY)

Le Premier ministre a ajouté : « Je pense en fait que nous avons une énorme opportunité pour cela parce que, en tant que G7, nous sommes unis dans notre vision d’un monde plus propre et plus vert, une solution aux problèmes du changement climatique. »

Vendredi, les dirigeants du G7 ont été photographiés avec la reine à l’extérieur du projet Eden.

Le monarque a fait rire en demandant en plaisantant : « Êtes-vous censé avoir l’air de vous amuser ? »

M. Johnson a répondu: “Nous nous sommes amusés – malgré les apparences.”

Cependant, il y a des tensions au sein du groupe en raison de la controverse du Protocole d’Irlande du Nord.

Dans le cadre de l’accord sur le Brexit conclu par M. Johnson, des contrôles douaniers ont lieu sur certaines marchandises voyageant entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne.

Cela a indigné les syndicalistes, qui soutiennent que cela sape leur position au sein du Royaume-Uni.

Manifestants contre le changement climatique devant le sommet du G7 à Cornwall (Image: GETTY)

Les loyalistes ont organisé des manifestations dans les villes de la province, exigeant la suppression du protocole.

M. Johnson a exhorté l’UE à faire preuve d’une plus grande flexibilité pour faire fonctionner l’accord.

Cependant, le président français Emmanuel Macron insiste sur le fait que les protocoles sont pleinement mis en œuvre.