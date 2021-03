Brexit dernier: l’accord commercial américain panique alors que Joe Biden prend un coup amer au Royaume-Uni – «Bonne chance Bori | Politique | Nouvelles

M. Biden, qui a pris ses fonctions plus tôt cette année, a toujours critiqué le Brexit et fait régulièrement référence à son héritage irlandais pour exprimer sa frustration face à la décision de quitter le bloc. Lors de sa première conférence de presse en tant que président des États-Unis, il a de nouveau fait référence à son ascendance irlandaise lorsqu’il a été interrogé sur les migrants à la frontière américano-mexicaine. Il a déclaré aux journalistes: «Lorsque mon arrière-grand-père est monté sur un navire-cercueil dans la mer d’Irlande, on s’attendait à ce qu’il vive assez longtemps pour se rendre aux États-Unis d’Amérique.

«Ils sont partis à cause de ce que les Britanniques avaient fait.

«Ils étaient dans de réels problèmes. Ils ne voulaient pas partir mais ils n’avaient pas le choix.

«Je ne peux pas garantir que nous allons tout résoudre, mais je peux garantir que nous pouvons tout améliorer.»

Le dernier coup d’œil de M. Biden a vu plusieurs personnes se rendre sur Twitter pour remettre en question les chances du Royaume-Uni de conclure un accord commercial avec les États-Unis, avec un tweet: « Comment se passe cet accord commercial, Johnson? »

Un autre a écrit: « Je ne pense pas que cela soit de bon augure pour Boris dans sa négociation commerciale avec les États-Unis. Bonne chance. »

À la suite de sa victoire aux élections américaines en novembre dernier sur Donald Trump, un clip de M. Biden a émergé de lui en train de repousser une interview avec la BBC, citant son héritage irlandais.

Le correspondant de la BBC à New York, Nick Bryant, pourrait être entendu demander: «M. Biden, un petit mot pour la BBC. «

Le président américain avait répondu: «La BBC?» Je suis irlandais. »

Nigel Farage, un ami proche de M. Trump, a lancé une attaque cinglante en réponse à cela, tweetant: «Comme vous pouvez le voir sur ce clip, Biden déteste le Royaume-Uni.

«Les conservateurs ont eu quatre ans pour conclure un accord commercial avec les États-Unis et le président pro-britannique, et ils ont échoué.

« Il n’y a aucune chance maintenant. »

